Atletas de Poços brilham nos Jogos Universitários Mineiros e garantem vagas para o Brasileiro

Poços de Caldas (MG) – O Projeto Atletismo Poços de Caldas – “Seleção e Acompanhamento do Talento Desportivo” teve grande destaque nos Jogos Universitários Mineiros (JUMs 2026), realizados entre os dias 31 de março e 5 de abril, na cidade de Itajubá. A competição reuniu universitários de diversas instituições de Minas Gerais em modalidades coletivas, como futsal, basquetebol e voleibol, além de esportes individuais como natação, tênis de mesa, xadrez e atletismo.

As provas de atletismo, no entanto, precisaram ser disputadas fora de Minas Gerais. Como Itajubá não possui pista em condições adequadas para a realização da modalidade, as competições foram transferidas para a cidade de Guaratinguetá (SP), na Escola de Especialistas de Aeronáutica (AEAR).

Representando Poços de Caldas, participaram da competição os estudantes-atletas Rafaela Cristine Maciel de Sousa, Júlio Cesar Nadalete Nogueira e Ana Laura Ramos Maciel, todos integrantes do projeto coordenado pelo professor Sídnei Carlos De Parolis e que conta com incentivo da Unimed Poços por meio da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte.

Um dos grandes destaques foi a atleta Rafaela Cristine Maciel de Sousa, que competiu na prova do arremesso do peso. Com uma excelente sequência de lançamentos ao longo da disputa, Rafaela conquistou o lugar mais alto do pódio e se sagrou, mais uma vez, campeã universitária mineira da modalidade.

O resultado reforça a trajetória de destaque da atleta, que já é referência nacional no arremesso do peso. Rafaela é atualmente recordista brasileira dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), com a marca de 16,59 metros, consolidando seu nome entre as principais atletas universitárias do país.

Outro grande nome da delegação foi Júlio Cesar Nadalete Nogueira, que participou das provas de 5.000 metros rasos e 800 metros rasos. Nos 5 mil metros, Júlio dominou completamente a disputa desde o início, impondo um ritmo forte e constante, abrindo ampla vantagem sobre os adversários e chegando a aplicar duas voltas sobre o segundo colocado, garantindo com autoridade o título da prova.

Já nos 800 metros rasos, Júlio encarou um novo desafio. Foi a primeira vez que ele competiu nessa distância, mas com estratégia bem definida e excelente desempenho, também conquistou o primeiro lugar, encerrando sua participação com dois títulos e uma performance de destaque.

A competição também marcou a estreia da estudante-atleta Ana Laura Ramos Maciel em provas universitárias de pista sintética. Ela disputou os 5.000 metros rasos feminino e conquistou a quarta colocação geral, resultado bastante expressivo considerando ser sua primeira experiência nesse tipo de competição.

Segundo a equipe técnica, a participação de Ana Laura foi motivo de orgulho, principalmente pela dedicação que demonstra nos estudos, no trabalho e nos treinamentos diários.

Com os excelentes resultados, Rafaela Cristine Maciel de Sousa e Júlio Cesar Nadalete Nogueira serão convocados pela Federação Universitária de Esportes para integrar a Seleção Universitária Mineira, que representará o estado nos Jogos Universitários Brasileiros, que acontecerão no segundo semestre deste ano, em Goiânia (GO).

O projeto é realizado por meio da Prefeitura de Poços de Caldas, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e conta com apoio da Unimed Poços, através da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte nº 8.624/09.

O professor Sidnei Carlos De Parólis agradeceu o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, da Prefeitura, da Unimed Poços e da Confederação Brasileira de Atletismo, fundamentais para viabilizar a participação dos atletas na competição.