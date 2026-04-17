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Taça Valverde de Voleibol Masculino movimenta Poços de Caldas com grandes jogos e homenagem especial

Data da Publicação:

17/04/2026

Poços de Caldas, MG – No último dia 12 de abril, o Ginásio Moleque César, em Poços de Caldas, recebeu a Taça Valverde de Voleibol Masculino, reunindo equipes da região e do estado de São Paulo em uma rodada marcada por jogos de alto nível e muita competitividade.
Participaram desta etapa as equipes Expansão Vôlei e Val Vôlei, representando o município, além do VEP de Pouso Alegre, Super Vôlei de São Paulo e Elite Vôlei.
Além das disputas em quadra, o evento foi marcado por uma emocionante homenagem ao professor Alexandre Peres Valverde, referência na formação de atletas e grande incentivador do voleibol em Poços de Caldas. Os gestores Everton Vinhas e Bruno Alves apresentaram o projeto, viabilizado por meio da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, com patrocínio da rede hoteleira Village Inn. A iniciativa nasce com o propósito de fortalecer o voleibol regional e valorizar a história de quem contribuiu significativamente para o desenvolvimento da modalidade.
A competição ainda contará com a participação de novas equipes nas próximas etapas: Vôlei Alfenas, CVC Varginha e AAR de São José do Rio Pardo, elevando ainda mais o nível técnico do torneio. Ao todo, serão mais quatro etapas ao longo do ano, com todas as equipes em busca de uma vaga na grande final, que acontece em novembro, novamente em Poços de Caldas.
A organização agradece ao público presente, às equipes participantes, aos apoiadores que tornam o evento possível e à equipe da Secretaria de Esportes, que esteve presente prestigiando e fortalecendo a iniciativa.

Confira os resultados:

• Expansão Vôlei 2 x 0 Elite Vôlei
• Val Vôlei 2 x 1 VEP Pouso Alegre
• Super Vôlei 2 x 0 Elite Vôlei
• Expansão Vôlei 0 x 2 VEP Pouso Alegre
• Val Vôlei 2 x 0 Super Vôlei
• VEP Pouso Alegre 2 x 0 Elite Vôlei
• Expansão Vôlei 2 x 0 Super Vôlei

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