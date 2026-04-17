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Mais casas, menos gente

Data da Publicação:

17/04/2026

O Brasil está mudando — e isso também se revela dentro de casa. Os dados mais recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram um país com mais moradias, mas com menos pessoas vivendo sob o mesmo teto. Uma transformação silenciosa, porém profunda, que exige atenção de gestores públicos e da sociedade.
Em 2025, o número de domicílios particulares permanentes cresceu 2,6%, atingindo 79,3 milhões de residências — dois milhões a mais do que no ano anterior. Desde 2016, o aumento é ainda mais expressivo: 18,9% a mais de moradias. À primeira vista, o dado pode sugerir avanço natural do desenvolvimento urbano e econômico. Mas há um detalhe que muda a leitura: o número médio de moradores por residência caiu para 2,7 pessoas, abaixo das três registradas há menos de uma década.
Esse movimento revela transformações estruturais na sociedade brasileira. Famílias menores, envelhecimento da população, aumento de pessoas morando sozinhas e mudanças no padrão de vida são fatores que ajudam a explicar essa tendência. Não se trata apenas de mais casas, mas de uma nova forma de viver.
No entanto, esse cenário traz desafios importantes. Mais domicílios significam maior demanda por infraestrutura urbana, serviços públicos, energia, água, transporte e saneamento. Ou seja, mesmo com menos pessoas por residência, a pressão sobre as cidades aumenta. É um crescimento que exige planejamento — e não apenas expansão.
Além disso, o avanço no número de moradias não pode ser confundido com a solução do déficit habitacional. Ainda há milhões de brasileiros vivendo em condições precárias, em moradias improvisadas ou em áreas irregulares. O crescimento quantitativo precisa vir acompanhado de qualidade e acesso digno à habitação.
Outro ponto de atenção é o impacto econômico. Famílias menores tendem a ter estruturas de consumo diferentes, o que influencia diretamente setores como construção civil, comércio e serviços. O mercado já começa a se adaptar, com maior oferta de imóveis compactos, mas o poder público também precisa acompanhar essa mudança.
Porque, no fim das contas, não basta ter mais casas. É preciso construir cidades melhores para quem vive nelas.

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