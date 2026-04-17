Elogios

Poços de Caldas sediou nesta semana os Jogos da Polícia Rodoviária Federal, com uma intensa programação esportiva. O destaque ficou para a possibilidade de o município voltar a receber o evento no próximo ano, já que os participantes elogiaram bastante a cidade e manifestaram o desejo de retornar.

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Sinalização

Moradores da Rua Coronel Virgílio Silva, na altura do número 900, reclamam da falta de segurança no local. Apesar da existência de um radar, a alta velocidade e o desrespeito de muitos motoristas e motociclistas continuam assustando quem passa pela via. A comunidade chegou a solicitar a instalação de um semáforo para pedestres, mas o pedido ainda não foi atendido. A coluna conversou com o secretário Rafael Conde Maria, que sinalizou que avaliaria o problema.

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Parceria

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, assinou o Acordo de Cooperação com o Senac Minas para a realização de palestras. O convênio não prevê transferência de recursos financeiros e terá vigência de um ano, entre 17 de abril de 2026 e 16 de abril de 2027. O objetivo é fortalecer ações institucionais voltadas à capacitação e formação da comunidade escolar.

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Fiscalização

A Prefeitura designou mudanças na fiscalização do contrato de concessão do transporte público por ônibus no município. Três servidoras foram excluídas da função e um outro servidor passará a atuar como fiscal do Contrato responsável pelo acompanhamento da concessão do serviço público de transporte de passageiros.

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Edital

A Secretaria Municipal de Cultura abriu o Edital Especial da Política Nacional Aldir Blanc para espaços culturais. As inscrições acontecem entre 22 de abril e 12 de maio e permitirão que projetos recebam subsídios para manutenção ou produção de atividades culturais. O cadastro será feito digitalmente pelo site da Prefeitura.

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Mudança

A diretoria do Sindserv anunciou a saída da presidente Greice Keli Alves do comando da entidade. Segundo comunicado oficial, a decisão ocorre por motivos pessoais, com retorno da servidora às suas funções no serviço público.

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Transição

O Sindserv informou que a mudança ocorre de forma institucional e sem prejuízo à continuidade dos trabalhos. A entidade destacou que todas as atividades seguem normalmente, mantendo o planejamento e as ações em andamento em defesa da categoria.

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Nova presidente

Conforme prevê o estatuto, a então secretária-geral Renata Assis assume a presidência de forma interina. Integrante da atual gestão, ela já acompanha as demandas da categoria e dará sequência às ações do sindicato.

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Gastos

Recentemente a ex-presidente vinha enfrentando algumas acusações no comando do Sindicato. Uma delas é que o carro da entidade foi usado para fins particulares em pelo menos uma oportunidade. Uma multa de uma viagem ao estado de São Paulo chegou a circular nas redes sociais. A mesma foi por excesso de velocidade.

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Visita

O deputado federal Patrus Ananias (PT-MG) reforçou sua ofensiva legislativa contra a exploração predatória de minerais estratégicos na região. O parlamentar participou de uma roda de conversa na Câmara Municipal de Caldas para detalhar o Projeto de Lei que propõe a criação da Reserva Nacional de Terras Raras.