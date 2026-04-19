O tempo em Poços de Caldas

Bom dia, Poços de Caldas – Hoje, 19 de abril, a cidade amanheceu com céu parcialmente nublado com previsão de chuvas isoladas. A manhã começou com 15ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 26ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 73%.

Minas Gerais: Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Rio Doce, Zona da Mata, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Metropolitana e Central Mineira. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha e Mucuri. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Temperatura: Estável. Máxima: 34°C/ Estável. Mínima: 9ºC.

