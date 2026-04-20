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Atletas da Caldense participam da segunda edição do Sicredi Run

Data da Publicação:

20/04/2026

Poços de Caldas, MG – A cidade de Poços foi novamente palco de um grande evento esportivo com a realização da segunda edição do Sicredi Run, que reuniu atletas e a comunidade em um clima de saúde, integração e qualidade de vida. A largada aconteceu na Praça do Museu, com percurso em direção à zona Leste do município.
O evento contou com trajetos de 3km, 5km, 10km, além de caminhada, atraindo corredores amadores e profissionais. O sucesso da edição anterior refletiu diretamente na adesão deste ano, que teve o número de vagas ampliado para mil participantes, consolidando a corrida como uma das principais iniciativas esportivas da cidade.
A participação do Clube de Corrida da Associação Atlética Caldense reforça o compromisso da instituição em incentivar hábitos saudáveis, promover o bem-estar e fortalecer a integração entre atletas, associados e a comunidade. A presença alviverde foi marcada pelo espírito esportivo e pela busca por bons resultados.
Para a Sicredi UniEstados, a realização da segunda edição do Sicredi Run em Poços de Caldas reafirma o propósito de promover qualidade de vida, estimular a prática esportiva e estreitar os laços com a comunidade local.

Confira abaixo os destaques dos atletas alviverdes:
Dora Scassiotti – 1º lugar categoria 70+ 5km; Maria Bernadete Sousa Adolfo – 3º lugar categoria 70+ 5km; Maria Aparecida Saraiva – 2º lugar categoria 65-69 10km; Rodolfo Silveira; 3º lugar categoria 35-39 5km; Mônica Cirilo Magalhães; 4º lugar categoria 65-69 5km

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