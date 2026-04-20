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Handebol masculino da Caldense tem final de semana intenso com jogos equilibrados

Data da Publicação:

20/04/2026

Poços de Caldas, MG – O handebol masculino da Associação Atlética Caldense entrou em quadra em diferentes competições ao longo deste final de semana, somando experiências importantes e confrontos equilibrados em diversas categorias.
Pela Liga Minas Juvenil, a equipe juvenil enfrentou Mococa fora de casa e protagonizou uma partida bastante disputada, encerrada em empate por 21 a 21. O destaque da Caldense foi Victor Petrella, com atuação decisiva ao longo do confronto.
Já pela Copa Jandaia, realizada em Poços de Caldas, as equipes da Caldense entraram em quadra em três categorias. No mirim, a equipe foi superada por São Sebastião do Paraíso por 17 a 16, em um jogo equilibrado até os minutos finais.
Na categoria infantil, a Caldense conquistou uma vitória consistente sobre São Sebastião do Paraíso, vencendo por 34 a 22, com bom desempenho coletivo e eficiência ofensiva.
Encerrando a participação, o time juvenil fez mais um confronto equilibrado, desta vez contra Guaxupé, sendo superado por 24 a 23 em uma partida decidida nos detalhes.
Os resultados reforçam o desenvolvimento das equipes de formação da Caldense, evidenciando a competitividade e a evolução dos atletas em diferentes categorias.

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