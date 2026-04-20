Caldense agenda primeiro jogo-treino da pré-temporada visando a estreia no Módulo II

Poços de Caldas, MG – A Caldense agendou o primeiro jogo-treino da pré-temporada visando a disputa do Campeonato Mineiro Módulo II 2026. A Veterana irá receber o Esporte Club Villa Real, de Machado (MG), neste sábado (25/04) às 10 horas da manhã no CT Ninho dos Periquitos. A atividade será aberta ao público e à imprensa. O Villa Real está disputando o Campeonato Mineiro Sub-20, no grupo de América e Athletic, e irá aproveitar que não tem compromissos pela competição no final de semana para se manter em atividade. A equipe de Machado foi o último time em que o técnico Wellington Simião trabalhou antes de chegar ao Verdão. Inclusive, enfrentou a Veterana na preparação para o estadual do ano passado.

A Caldense, por sua vez, irá completar um mês de treinos. Ao longo das últimas semanas, o plantel focou os trabalhos no aprimoramento físico, técnico e tático. Agora, com o início dos jogos-treino, o objetivo é entrosar ainda mais a equipe e observar na prática aquilo que vem sendo trabalhado, para efetuar eventuais ajustes, com o objetivo de chegar no campeonato já com as condições ideais.

A estreia da Veterana no Campeonato Mineiro Módulo II 2026 será dia 30 de maio contra o Uberaba fora de casa.