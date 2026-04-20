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PM apreende moto com chassi suprimido e motor adulterado no Capão do Mel, em Andradas

Data da Publicação:

20/04/2026

Andradas (MG) – Durante uma operação de fiscalização de trânsito realizada neste sábado (18), a Polícia Militar de Minas Gerais apreendeu uma motocicleta com graves sinais de adulteração na zona rural de Andradas, no bairro Capão do Mel.
A ação teve início quando a equipe de motopatrulhamento, em deslocamento por uma estrada vicinal da região, visualizou uma motocicleta entrando em uma plantação. Como o terreno permitia ampla visibilidade, os militares perceberam que o veículo não possuía placa de identificação nem retrovisores, o que levantou suspeitas sobre a possível origem ilícita.
Diante da situação, foi realizada a abordagem e, durante a vistoria minuciosa, com a colaboração do condutor, foram constatadas diversas irregularidades.
Segundo a PM, o chassi estava suprimido, restando apenas os dígitos iniciais “2022” e a inscrição “SUCATA 207”. Já a numeração do motor estava totalmente picotada e adulterada, impossibilitando a identificação original.
Além disso, os policiais verificaram que o sistema de ignição havia sido violado. O miolo da chave e o bocal de combustível estavam danificados, e a motocicleta era ligada com uma simples chave residencial.
Durante a ocorrência, o jovem de 19 anos apresentou aos militares a foto de uma suposta nota fiscal do veículo, porém o documento continha inconsistências, como CPF não localizado no sistema e CEP inválido, indicando possível fraude documental.
Ainda conforme relato do abordado, a motocicleta teria sido adquirida como “moto NP” (não paga) pelo valor de R$ 3 mil.
Diante do flagrante de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, o autor foi detido e encaminhado para as providências da Polícia Judiciária.
A motocicleta foi apreendida e removida para o pátio credenciado.

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