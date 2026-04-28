Escola do Legislativo conclui oficinas de formação política do Parlamento Jovem 2026

Poços de Caldas, MG – A Câmara Municipal de Poços de Caldas, por meio da Escola do Legislativo, concluiu o primeiro ciclo de oficinas do Parlamento Jovem 2026. Foram diversos temas abordados durante os encontros de formação política, realizados nos meses de março e abril. O PJ é voltado a estudantes do Ensino Médio e tem como objetivo promover a formação política e cidadã, além de estimular a participação dos jovens no processo democrático.

Neste ano, o projeto tem como tema “Inclusão da Pessoa com Deficiência e Neurodivergência”, organizado em três eixos: enfrentamento ao capacitismo e à violência, direito à informação e à comunicação e espaços acessíveis e ambientes inclusivos. Durante essa primeira etapa, foram discutidos conteúdos como Constituição Federal, Divisão de Poderes, Sistema Eleitoral Brasileiro, tramitação de matérias legislativas, estrutura da Câmara Municipal e Orçamento Público.

A advogada Maria Cláudia D’Arcadia, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, participou das oficinas com a abordagem sobre o sistema eleitoral brasileiro. “Tratamos os princípios do direito eleitoral para que eles compreendam a importância do alistamento eleitoral e de tirar o título de eleitor. A partir disso, também explicamos como funciona o sistema eleitoral, os cargos em disputa e discutimos temas como as fake news, que fazem parte do cotidiano deles”, explicou.

Segundo Maria Cláudia, o projeto contribui para aproximar os jovens das discussões legislativas e estimular o sentimento de pertencimento. “Eles passam a entender melhor a cidade, desenvolver um olhar mais crítico e exercer a cidadania no dia a dia”, afirmou.

Também integrou a programação a advogada Izadora Junqueira, presidente da Comissão OAB Jovem Poços de Caldas, que abordou a divisão de poderes e o funcionamento do Estado. “Na oficina realizada junto aos alunos do Parlamento Jovem, buscamos apresentar, de forma dinâmica e acessível, o funcionamento do Estado Democrático de Direito, com enfoque na divisão dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário”, destacou.

Ela reforçou que a proposta priorizou a participação dos estudantes. “A abordagem foi construída por meio de slides e, principalmente, pela troca direta com os alunos, incentivando o pensamento crítico e aproximando o conteúdo da realidade deles”.

Izadora também ressaltou a importância de compreender o papel das instituições. “Demonstramos como cada poder atua no dia a dia, com exemplos práticos, para que os estudantes entendam que a estrutura do Estado não é algo distante, mas uma engrenagem que organiza a sociedade”, disse.

A oficina sobre tramitação de matérias legislativas e estrutura da Câmara foi conduzida pelas servidoras da Câmara Patrícia Vieira, coordenadora de Pesquisa e Compilação Legislativa, e Vanessa Carlos, coordenadora de Expediente do Plenário. Durante a atividade, Patrícia destacou a importância de incentivar a participação dos estudantes. “Eu quis provocar esses jovens para que eles percebam que têm ideias e que podem se expressar. Muitas vezes, a população não participa dos espaços de escuta, como audiências públicas, e isso dificulta o trabalho do Legislativo”, disse.

Ela também utilizou uma dinâmica para ilustrar o processo legislativo. “A ideia foi mostrar que, além da parte técnica, é preciso saber conduzir, entender a realidade e ouvir a população. Um bom resultado depende tanto da estrutura quanto da participação das pessoas”, completou.

Entre os estudantes, a experiência tem contribuído para ampliar a compreensão sobre política e cidadania. Para o aluno Gabriel Freitas Stein Furchi, do Colégio Nini Mourão, o projeto fortalece o envolvimento dos jovens. “O Parlamento Jovem desenvolve o empoderamento político e ajuda a levar demandas para outros níveis. Acho que poderia haver mais incentivo para que todos participem mais ativamente”, avaliou.

A estudante Yasmin Dominciano Borges, do Colégio Pio XII, também destacou a importância do projeto na ampliação de perspectivas. “O Parlamento Jovem aproxima a gente da realidade da nossa cidade e também de outras. Isso faz com que a gente amplie a visão sobre política e entenda melhor o que precisa ser feito”, afirmou. Sobre as oficinas, ela ressaltou a experiência prática proporcionada pela iniciativa. “É uma oportunidade de participar de espaços como o plenário municipal, regional e estadual, o que contribui muito para o aprendizado”, disse.

A partir de agora, a Escola do Legislativo dará início às oficinas de formação temática, com discussões voltadas aos subtemas da edição 2026. Após, os estudantes irão debater e elaborar propostas relacionadas à inclusão de pessoas com deficiência e neurodivergência, considerando aspectos ligados à igualdade e à participação cidadã.

Além da etapa municipal, realizada na Câmara de Poços de Caldas, os participantes também irão integrar as fases microrregional, regional e estadual do Parlamento Jovem, ampliando o alcance das discussões e as experiências entre os estudantes.

A edição deste ano conta com 11 instituições de ensino: Colégio Batista Mineiro, Colégio Jesus Maria José, Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza, Colégio Nini Mourão, Colégio Pio XII, Colégio Sete de Setembro, Escola Estadual David Campista, Escola Estadual Dr. Edmundo Gouvêa, Escola Estadual Dr. João Eugênio de Almeida, Escola Dom Bosco e Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (Padrão).