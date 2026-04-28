11:21 - Terça-Feira, 28 de Abril de 2026

-

11:21 - Terça-Feira, 28 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-corrida-eleitoral-minas.-28-04-2026

Corrida eleitoral aberta e eleitor indeciso em Minas

Data da Publicação:

28/04/2026

Poços de Caldas, MG – A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest confirma um cenário que já vinha se desenhando: a disputa pelo governo de Minas Gerais começa com liderança consolidada, mas ainda longe de definição. O senador Cleitinho Azevedo aparece à frente com 30% das intenções de voto, seguido por Alexandre Kalil, com 14%. A vantagem é expressiva, mas não decisiva — especialmente quando se observa o tamanho do eleitorado ainda em aberto. 

O dado mais relevante do levantamento talvez não seja a liderança em si, mas o volume de indecisos. Brancos, nulos e eleitores que ainda não escolheram candidato somam 33%. É um contingente que, na prática, mantém a eleição em aberto e indica que o jogo político ainda está em sua fase inicial, mesmo com nomes já posicionados. 

Outro ponto que chama atenção é o índice de rejeição. Cleitinho, além de liderar, apresenta a menor rejeição entre os principais nomes, com 20%. Em um cenário eleitoral cada vez mais marcado por desgaste e polarização, esse dado tem peso estratégico. Mais do que intenção de voto, a rejeição costuma definir o teto de crescimento de um candidato — e, nesse aspecto, o senador larga em vantagem. 

Enquanto isso, nomes como Rodrigo Pacheco e o atual governador Romeu Zema (aqui citado como Mateus Simões no levantamento) aparecem com percentuais ainda tímidos, o que sugere dificuldade inicial de consolidação. A fragmentação também contribui para esse quadro: há muitos nomes, mas poucos com densidade eleitoral neste momento. 

O cenário, portanto, é de liderança clara, mas com margem significativa para mudanças. Em Minas, historicamente, eleições são decididas mais perto do voto, com forte influência do tempo de campanha, alianças e exposição. A alta taxa de indecisos reforça essa tradição. 

Para o eleitor, o momento é de atenção e análise. Para os candidatos, é hora de construção. E para Minas Gerais, mais uma vez, o caminho até as urnas promete ser menos previsível do que os números iniciais sugerem. 

 

Leia Também

foto-escola-legislativo-28-04-2026

Escola do Legislativo realiza Bingo da Cidadania na Vila Vicentina Elvira Dias

27/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Câmara Municipal de Poços de Caldas realizou, no dia 23 de abril, mais uma edição do projeto Bingo da Cidadania, desta vez na Vila

foto-camara-diploma-merito-esportivo-25-04-2026

Câmara Municipal realiza solenidade de entrega do Diploma do Mérito Esportivo Lázaro Walter Alvisi

24/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Câmara Municipal de Poços de Caldas realizou, na noite do dia 23 de abril, no Plenário da Casa, a sessão solene de entrega do

foto-camara-audiencia-25-04-2026

Câmara realiza audiência pública para discutir projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2027

24/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Câmara de Poços promove, na próxima quarta-feira (29), às 14h, uma audiência pública sobre o Projeto de Lei nº 16/2026. A matéria estabelece as

foto-paulista-informacoes-24-04-2026

Paulista quer informações sobre possível ligação viária entre os bairros Vitória, Morumbi e Florença

24/04/2026

Poços de Caldas, MG – A possibilidade de implantação de uma nova ligação viária entre os bairros Vitória, Morumbi e Florença voltou ao centro das discussões na Câmara Municipal. O

foto-vereador-douglas-dofu-25-04-2026

Vereador Douglas Dofu volta a cobrar providências para a Praça das Mães

24/04/2026

Poços de Caldas, MG – O vereador Douglas Souza (UNIÃO), conhecido como Dofu, apresentou um requerimento no Plenário da Câmara Municipal de Poços de Caldas em busca de soluções para

foto-cagnani-busca-saber-se-projeto-de-ecologia-de-sua-autoria-esta-sendo-aplicado-24-04-26

Cagnani busca saber se projeto de Ecologia de sua autoria está sendo aplicado

24/04/2026

Poços de Caldas, MG – O vereador Álvaro Cagnani (PSDB) busca informações sobre a execução de uma lei de sua autoria em Poços de Caldas. A Lei Municipal nº 8.587/2009

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco