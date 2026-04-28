Corrida eleitoral aberta e eleitor indeciso em Minas

Poços de Caldas, MG – A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest confirma um cenário que já vinha se desenhando: a disputa pelo governo de Minas Gerais começa com liderança consolidada, mas ainda longe de definição. O senador Cleitinho Azevedo aparece à frente com 30% das intenções de voto, seguido por Alexandre Kalil, com 14%. A vantagem é expressiva, mas não decisiva — especialmente quando se observa o tamanho do eleitorado ainda em aberto.

O dado mais relevante do levantamento talvez não seja a liderança em si, mas o volume de indecisos. Brancos, nulos e eleitores que ainda não escolheram candidato somam 33%. É um contingente que, na prática, mantém a eleição em aberto e indica que o jogo político ainda está em sua fase inicial, mesmo com nomes já posicionados.

Outro ponto que chama atenção é o índice de rejeição. Cleitinho, além de liderar, apresenta a menor rejeição entre os principais nomes, com 20%. Em um cenário eleitoral cada vez mais marcado por desgaste e polarização, esse dado tem peso estratégico. Mais do que intenção de voto, a rejeição costuma definir o teto de crescimento de um candidato — e, nesse aspecto, o senador larga em vantagem.

Enquanto isso, nomes como Rodrigo Pacheco e o atual governador Romeu Zema (aqui citado como Mateus Simões no levantamento) aparecem com percentuais ainda tímidos, o que sugere dificuldade inicial de consolidação. A fragmentação também contribui para esse quadro: há muitos nomes, mas poucos com densidade eleitoral neste momento.

O cenário, portanto, é de liderança clara, mas com margem significativa para mudanças. Em Minas, historicamente, eleições são decididas mais perto do voto, com forte influência do tempo de campanha, alianças e exposição. A alta taxa de indecisos reforça essa tradição.

Para o eleitor, o momento é de atenção e análise. Para os candidatos, é hora de construção. E para Minas Gerais, mais uma vez, o caminho até as urnas promete ser menos previsível do que os números iniciais sugerem.