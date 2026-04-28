Especial Dia das Mães do Outlet APAE chega com grandes marcas e descontos imperdíveis

Poços de Caldas, MG – Vem aí uma edição especial do Outlet APAE – O Original, preparada especialmente para o Dia das Mães! Considerado o melhor outlet de Poços de Caldas e região, o evento acontece nos dias 1, 2 e 3 de maio de 2026, na sede da Apae (praça Paulo Afonso Junqueira, 55, Vila Cruz, em frente ao Parque Municipal Antônio Molinari).

Serão três dias repletos de ofertas especiais, variedade e qualidade para você encontrar o presente perfeito. Na sexta-feira, o evento acontece das 13h às 18h, no sábado, das 9h às 19h, e no domingo, das 9h às 17h, oferecendo mais tempo e comodidade para quem deseja fazer suas compras com tranquilidade.

Serão mais de 40 lojas participantes, reunindo marcas queridas de Poços de Caldas com descontos especiais e oportunidades únicas. É a chance ideal para presentear, renovar o guarda-roupa, valorizar o artesanato local e garantir achadinhos incríveis.

E para deixar a experiência ainda mais saborosa, o evento contará com comidinhas irresistíveis, como pizza, pudim, mel, doces japoneses, chocolate artesanal, café especial, bolachinhas e muitas outras delícias que vão conquistar seu paladar enquanto você aproveita as compras.

Mais do que um espaço de compras, o Outlet APAE – O Original é pensado para toda a família. As crianças poderão aproveitar um espaço kids preparado especialmente para elas, com atividades recreativas, brincadeiras e muita diversão, incluindo cama elástica. Haverá ainda música ao vivo para descontrair os participantes.

Participar do Outlet APAE – O Original também é contribuir com uma causa importante. Parte do valor arrecadado pelos expositores é revertida para as ações da APAE de Poços de Caldas, fortalecendo projetos que promovem inclusão, cuidado e bem-estar. Cada compra faz a diferença na vida de muitas pessoas.

Confira as lojas participantes:

Alecrim-do-campo

Anacapri

Anne Crochê Art

Armazém 389

Ateliê Maria Maria

Atomy

Belisquê

Cris lingerie

Dani Garcia

Decor by Kenia

Doces Japa

Doce Aroma

Dori Pizza

Drikaartes

Empoderi

HOUT

Htinha Calçados

Jamer/Gad

Jpradoacessorios

Junqueiraat ateliê

Look plus

Louys Jordan

LUMININA

Macauá Chocolates

Maddamê

Maria Vai Com a Moda

Mary Modas Moda Modesta

MeN Moda Masculina

Melrose

Milleniun

Morana

Nany Croce – mimos artesanais

Neofitness

Ninho encantado

Ótica opção poços

Piptuc

Pudinzin

Rebola Minhoca – Amigurumi

Reserva

Salamê Minguê

Suaviê Saboaria e Aromas

Track&Field

Tricô para Bebê

Tropicália acessorios

Uai Paper Papelaria

Visz Ateliê

Anote na agenda e não perca!

Quando:

Sexta-feira, 1º de maio – das 13hh às 18h

Sábado, 2 de maio – das 9h às 19h

Domingo, 3 de maio – das 9h às 17h

Onde:

Praça Paulo Afonso Junqueira, 55, Vila Cruz (em frente ao Parque Municipal Antônio Molinari)