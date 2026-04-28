Especial Dia das Mães do Outlet APAE chega com grandes marcas e descontos imperdíveis

Poços de Caldas, MG – Vem aí uma edição especial do Outlet APAE – O Original, preparada especialmente para o Dia das Mães! Considerado o melhor outlet de Poços de Caldas e região, o evento acontece nos dias 1, 2 e 3 de maio de 2026, na sede da Apae (praça Paulo Afonso Junqueira, 55, Vila Cruz, em frente ao Parque Municipal Antônio Molinari).
Serão três dias repletos de ofertas especiais, variedade e qualidade para você encontrar o presente perfeito. Na sexta-feira, o evento acontece das 13h às 18h, no sábado, das 9h às 19h, e no domingo, das 9h às 17h, oferecendo mais tempo e comodidade para quem deseja fazer suas compras com tranquilidade.
Serão mais de 40 lojas participantes, reunindo marcas queridas de Poços de Caldas com descontos especiais e oportunidades únicas. É a chance ideal para presentear, renovar o guarda-roupa, valorizar o artesanato local e garantir achadinhos incríveis.
E para deixar a experiência ainda mais saborosa, o evento contará com comidinhas irresistíveis, como pizza, pudim, mel, doces japoneses, chocolate artesanal, café especial, bolachinhas e muitas outras delícias que vão conquistar seu paladar enquanto você aproveita as compras.
Mais do que um espaço de compras, o Outlet APAE – O Original é pensado para toda a família. As crianças poderão aproveitar um espaço kids preparado especialmente para elas, com atividades recreativas, brincadeiras e muita diversão, incluindo cama elástica. Haverá ainda música ao vivo para descontrair os participantes.
Participar do Outlet APAE – O Original também é contribuir com uma causa importante. Parte do valor arrecadado pelos expositores é revertida para as ações da APAE de Poços de Caldas, fortalecendo projetos que promovem inclusão, cuidado e bem-estar. Cada compra faz a diferença na vida de muitas pessoas.
Confira as lojas participantes:
Alecrim-do-campo
Anacapri
Anne Crochê Art
Armazém 389
Ateliê Maria Maria
Atomy
Belisquê
Cris lingerie
Dani Garcia
Decor by Kenia
Doces Japa
Doce Aroma
Dori Pizza
Drikaartes
Empoderi
HOUT
Htinha Calçados
Jamer/Gad
Jpradoacessorios
Junqueiraat ateliê
Look plus
Louys Jordan
LUMININA
Macauá Chocolates
Maddamê
Maria Vai Com a Moda
Mary Modas Moda Modesta
MeN Moda Masculina
Melrose
Milleniun
Morana
Nany Croce – mimos artesanais
Neofitness
Ninho encantado
Ótica opção poços
Piptuc
Pudinzin
Rebola Minhoca – Amigurumi
Reserva
Salamê Minguê
Suaviê Saboaria e Aromas
Track&Field
Tricô para Bebê
Tropicália acessorios
Uai Paper Papelaria
Visz Ateliê
Anote na agenda e não perca!
Quando:
Sexta-feira, 1º de maio – das 13hh às 18h
Sábado, 2 de maio – das 9h às 19h
Domingo, 3 de maio – das 9h às 17h
Onde:
Praça Paulo Afonso Junqueira, 55, Vila Cruz (em frente ao Parque Municipal Antônio Molinari)