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Paulista quer informações sobre possível ligação viária entre os bairros Vitória, Morumbi e Florence

Data da Publicação:

24/04/2026

Foto: Paulo Vitor/Mantiqueira

Poços de Caldas, MG – A possibilidade de implantação de uma nova ligação viária entre os bairros Vitória, Morumbi e Florence voltou ao centro das discussões na Câmara Municipal. O tema foi levado ao Legislativo por meio do Requerimento nº 1449/2026, de autoria do vereador Wellington Alber Guimarães, o Paulista, que solicita ao Executivo informações detalhadas sobre a existência de estudos, projetos ou planejamento para a criação dessa importante conexão urbana.
O pedido foi protocolado no dia 22 de abril e encaminhado ao prefeito municipal com o objetivo de esclarecer se há, por parte da administração, algum planejamento concreto voltado à melhoria da mobilidade entre essas regiões, que vêm registrando significativo crescimento populacional e expansão urbana nos últimos anos.
Segundo o vereador, a abertura de uma nova via entre os bairros pode representar um avanço importante para a mobilidade urbana, reduzindo o tempo de deslocamento dos moradores, facilitando o acesso a serviços públicos e promovendo maior integração entre as comunidades.
Na justificativa apresentada no requerimento, Paulista destaca que moradores dessas localidades têm manifestado com frequência a necessidade de ampliação das alternativas de acesso e melhorias no sistema viário, especialmente diante do aumento do fluxo de veículos e da expansão habitacional registrada nessas regiões. “O crescimento da cidade exige planejamento e novas soluções para a mobilidade urbana. Essa ligação entre os bairros Vitória, Morumbi e Florence pode representar mais qualidade de vida para a população e mais eficiência no deslocamento diário”, pontua o parlamentar.
O requerimento apresenta uma série de questionamentos ao Poder Executivo. Entre eles, o vereador quer saber se já existe algum estudo técnico, projeto ou planejamento em andamento para a criação dessa via de ligação. Caso exista, ele solicita informações sobre o estágio atual da proposta, seja em fase de estudo preliminar, elaboração técnica, licenciamento ambiental ou execução.
Outro ponto importante levantado é a previsão de prazos para eventual início e conclusão da obra, além da existência de levantamento topográfico, estudos de impacto ambiental e análise de viabilidade técnica.
O parlamentar também questiona se a intervenção já está incluída no planejamento de investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana do município, se há estimativa de custo ou previsão orçamentária para a obra e se foram realizadas consultas públicas ou reuniões comunitárias com os moradores diretamente afetados pela possível implantação.
Caso ainda não exista um projeto formal em andamento, o requerimento busca saber se há ao menos previsão de estudos futuros para avaliar a viabilidade da ligação viária entre os bairros.
A proposta reforça uma demanda recorrente de moradores da região, que apontam dificuldades no deslocamento e defendem a criação de novas rotas que desafoguem o trânsito e ofereçam maior praticidade no acesso entre bairros importantes da zona urbana de Poços de Caldas.
Agora, o requerimento aguarda resposta oficial da Prefeitura, que deverá informar se há previsão de avanço nessa pauta considerada estratégica para a mobilidade e o planejamento urbano do município.

PAULO VITOR DE CAMPOS
pvcampos@gmail.com
pvc.mantiqueira@gmail.com
@mantipocos
@pvcampos.pvc

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