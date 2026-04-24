Câmara Municipal realiza solenidade de entrega do Diploma do Mérito Esportivo Lázaro Walter Alvisi

Poços de Caldas, MG – A Câmara Municipal de Poços de Caldas realizou, na noite do dia 23 de abril, no Plenário da Casa, a sessão solene de entrega do Diploma do Mérito Esportivo Lázaro Walter Alvisi. A honraria é concedida anualmente, conforme a Resolução nº 932, em reconhecimento a pessoas que contribuem para o desenvolvimento do esporte no município ou se destacam em diferentes modalidades.

Durante a abertura, o presidente destacou que a iniciativa está relacionada ao Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz, celebrado em abril, e ressaltou que a homenagem também reconhece a trajetória de Lázaro Walter Alvisi, que atuou como radialista e secretário municipal de Esportes, com contribuição relevante para o esporte local.

Na edição de 2026, foram homenageados nomes com atuação em diferentes áreas do esporte. Eveline do Prado Tavares Silva, indicada pelo vereador Aliff Jimenes (PL), encontrou na corrida uma forma de superação pessoal e passou a participar de competições, utilizando o esporte como instrumento de autocuidado. Gustavo Petreca do Rosário, indicado pelo presidente Douglas Dofu (UNIÃO), atua como professor de tênis, com experiência em instituições esportivas e formação de atletas. Já Isabella Andrioli Paes Gonçalves, indicada pelo vereador Kleber Silva (NOVO), desenvolve atividades voltadas à promoção da saúde por meio de aulas coletivas e treinamento personalizado.

Também foram reconhecidos atletas com trajetória competitiva e atuação social. Kaio Henrique de Araújo Raimundo, indicado pelo vereador Ricardo Sabino (PL), é atleta de judô com títulos nacionais e experiência internacional, além de desenvolver projeto social voltado a jovens. Laura Cardoso Martins Villas Boas, indicada pelo vereador Lucas Arruda (REDE), é vice-capitã da seleção brasileira feminina de cricket e possui participação em competições internacionais. Luiz Antônio Santos Crivelari, indicado pelo vereador Flavinho de Lima e Silva (MDB), atua no futebol PC, para atletas portadores de paralisia cerebral, representando o Brasil em competição internacional.

Profissionais de educação física e formação esportiva também integram a lista de homenageados. Leandro Marcus Pereira, indicado pelo vereador Marcos Sansão (PL), atua como professor e coordenador esportivo, com projetos e iniciativas no município. Lucas Emanuel Ramos, indicado pelo vereador Tiago Mafra (PT), é professor e gestor escolar, com atuação na formação de estudantes e no desenvolvimento esportivo. Renato de Souza, indicado pelo vereador Wellington Paulista (PSDB), desenvolve projetos de voleibol feminino, contribuindo para a formação de atletas e inclusão social.

Outros destaques incluem Luiz Henrique Rodrigues Morais, indicado pelo vereador Álvaro Cagnani (PSDB), atleta de cricket com participação em campeonatos nacionais e internacionais; Marcelo Ferreira de Jesus, indicado pela vereadora Pastora Mel (UNIÃO), professor de jiu-jitsu e responsável por projetos sociais na comunidade; e Rafael Conforti Soares, indicado pelo vereador Tiago Braz (REDE), treinador de futebol com atuação em categorias de base e formação esportiva.

O atleta Rodolfo Mataveli, indicado pelo vereador Rovilson Gouvêa (PRD), o Neno, tem atuação no judô, desenvolve projetos voltados à inclusão e à formação de crianças e jovens por meio do esporte.

Participaram da solenidade o secretário municipal interino de Esportes, Israel Pereira, representando o Poder Executivo, e Ricardo Alvisi, filho de Lázaro Walter Alvisi. O evento contou com apresentação do Grupo de Flautas e Violões do Conservatório Musical de Poços de Caldas, com os professores Daniela Bernarda e Rodrigo Peres, acompanhados pelos alunos Luiz Antônio Marangoni e Davi de Oliveira Souza.

A cerimônia foi transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara e o vídeo permanece disponível para acesso.