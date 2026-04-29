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Árvores que Flutuam – Prepare-se para uma viagem sonora no tempo

Data da Publicação:

29/04/2026

Poços de Caldas, MG – Árvores que Flutuam apresentam seu segundo single do trabalho “Floresta Sideral”, EP com referências de rock psicodélico, melodias singulares e letras que passeiam entre a natureza e o cosmos. Formada por Luis Felipe Cardill, Luan Ribeiro, Lucas Caetano e Felipe Faria, a banda busca a sonoridade do antigo som brasileiro em uma estética moderna. Fazendo a ponte entre a vanguarda nacional e influências de sons psicodélicos retro dos anos 70.
“A Máquina do Tempo” é a continuação da jornada intergaláctica das árvores e chega às plataformas no dia 29 de abril de 2026. Inspirado em uma leitura do clássico livro de 1895, de H. G. Wells, A Máquina do Tempo. A música narra um futuro distópico em uma viagem no tempo. Em que o mundo antigo se apresenta como o caminho para um retorno às origens do passado. A literalidade da composição somada às camadas de guitarras psicodélicas, synths texturizados e vocal singular, contribuem para tornar a escuta única.
O Single conta com produção de Matheus Del Claro, masterização de Rubens Adati e capa feita pela Ilustradora Lo Firmino. O processo de gravação do trabalho conta com patrocínio da prefeitura de Poços de Caldas/MG, via lei de incentivo municipal, com Hotel Golden Park como incentivador cultural e Carvalho Agência Cultural na captação e apoio.
Para ouvir acesse: https://distrokid.com/hyperfollow/rvoresqueflutuam/a-mquina-do-tempo

 

Fotografia: Jennifer Diniz

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