Jogos Escolares têm seletivas de basquete 3×3, vôlei de areia e tênis de mesa

Poços de Caldas, MG – Entre esta quinta-feira (30) e a próxima segunda (4) acontecem seletivas dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) em três modalidades. Alunos das escolas locais vão disputar jogos de basquete 3×3, vôlei de areia e tênis de mesa. O basquete 3×3 será nesta quinta no ginásio da Cascastinha, às 18h30. Já o vôlei de areia será no Makai, no sábado (2), às 7h30. E as partidas de tênis de mesa acontecem segunda na Escola Municipal Julio Bonazzi, às 18h.
O Jemg tem participação de escolas municipais, estaduais e particulares. Após a etapa local, as próximas fases são a microrregional, a regional e a estadual, realizadas em diferentes municípios de Minas Gerais.
Os Jogos Escolares de Minas Gerais selecionam os representantes do Estado para as os Jogos Escolares da Juventude e Paralimpíadas Escolares, etapas nacionais.
A etapa municipal é coordenada pela Secretaria Municipal de Esportes.