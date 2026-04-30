02:10 - Quinta-Feira, 30 de Abril de 2026

-

Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-jogos-escolares-tem-seletivas-de-basquete-3x3-volei-de-areia-e-tenis-de-mesa-30-04-26

Jogos Escolares têm seletivas de basquete 3×3, vôlei de areia e tênis de mesa

Data da Publicação:

30/04/2026

Poços de Caldas, MG – Entre esta quinta-feira (30) e a próxima segunda (4) acontecem seletivas dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) em três modalidades. Alunos das escolas locais vão disputar jogos de basquete 3×3, vôlei de areia e tênis de mesa. O basquete 3×3 será nesta quinta no ginásio da Cascastinha, às 18h30. Já o vôlei de areia será no Makai, no sábado (2), às 7h30. E as partidas de tênis de mesa acontecem segunda na Escola Municipal Julio Bonazzi, às 18h.
O Jemg tem participação de escolas municipais, estaduais e particulares. Após a etapa local, as próximas fases são a microrregional, a regional e a estadual, realizadas em diferentes municípios de Minas Gerais.
Os Jogos Escolares de Minas Gerais selecionam os representantes do Estado para as os Jogos Escolares da Juventude e Paralimpíadas Escolares, etapas nacionais.
A etapa municipal é coordenada pela Secretaria Municipal de Esportes.

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco