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Motociclista fica gravemente ferido em acidente na LMG-880, em Poços de Caldas

Data da Publicação:

05/05/2026

Poços de Caldas, MG – Um sinistro de trânsito com vítima foi registrado na tarde desta terça-feira (5), por volta das 12h30, no km 77 da rodovia LMG-880, em Poços de Caldas. A ocorrência foi atendida por equipes do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária.
Segundo informações repassadas pelos militares, o acidente envolveu uma motocicleta e um caminhão modelo Ford F4000. No local, a motocicleta foi encontrada caída na faixa da direita da via, no sentido decrescente, enquanto o caminhão estava parado fora da pista, em uma via paralela.
De acordo com o condutor do caminhão, de 25 anos, ele trafegava no sentido Palmeiral/Poços de Caldas quando realizou uma manobra de retorno para acessar um trevo. O motorista relatou que verificou as condições da via antes da manobra, mas, ao iniciá-la, uma motocicleta teria surgido em alta velocidade, colidindo transversalmente contra a porta do lado do passageiro do veículo.
O motociclista foi socorrido por uma equipe avançada do Samu e encaminhado ao hospital com politraumatismo na face e em outras partes do corpo. Até o momento do atendimento, ele não havia sido identificado, sendo registrado como desconhecido pela unidade hospitalar.
Durante a ocorrência, os policiais realizaram busca pessoal e localizaram, nos bolsos da calça do motociclista, 10 pedras de substância semelhante a crack, devidamente embaladas.
A motocicleta foi removida para o pátio credenciado, enquanto o caminhão foi liberado ao custodiante. O motorista assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.
A ocorrência foi atendida pela equipe composta pelo 3º sargento Roosevelt, alunos soldados Camilo, Renan e Isabela, na viatura da Polícia Militar Rodoviária.

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