Motociclista fica gravemente ferido em acidente na LMG-880, em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Um sinistro de trânsito com vítima foi registrado na tarde desta terça-feira (5), por volta das 12h30, no km 77 da rodovia LMG-880, em Poços de Caldas. A ocorrência foi atendida por equipes do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária.

Segundo informações repassadas pelos militares, o acidente envolveu uma motocicleta e um caminhão modelo Ford F4000. No local, a motocicleta foi encontrada caída na faixa da direita da via, no sentido decrescente, enquanto o caminhão estava parado fora da pista, em uma via paralela.

De acordo com o condutor do caminhão, de 25 anos, ele trafegava no sentido Palmeiral/Poços de Caldas quando realizou uma manobra de retorno para acessar um trevo. O motorista relatou que verificou as condições da via antes da manobra, mas, ao iniciá-la, uma motocicleta teria surgido em alta velocidade, colidindo transversalmente contra a porta do lado do passageiro do veículo.

O motociclista foi socorrido por uma equipe avançada do Samu e encaminhado ao hospital com politraumatismo na face e em outras partes do corpo. Até o momento do atendimento, ele não havia sido identificado, sendo registrado como desconhecido pela unidade hospitalar.

Durante a ocorrência, os policiais realizaram busca pessoal e localizaram, nos bolsos da calça do motociclista, 10 pedras de substância semelhante a crack, devidamente embaladas.

A motocicleta foi removida para o pátio credenciado, enquanto o caminhão foi liberado ao custodiante. O motorista assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.

A ocorrência foi atendida pela equipe composta pelo 3º sargento Roosevelt, alunos soldados Camilo, Renan e Isabela, na viatura da Polícia Militar Rodoviária.