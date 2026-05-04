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Bianca Tavares faz história em estreia no Brasileiro Adulto de Ginástica Rítmica

Data da Publicação:

04/05/2026

Poços de Caldas, MG – A atleta Bianca Tavares protagonizou uma estreia memorável no Campeonato Brasileiro Adulto de Ginástica Rítmica, realizado em Natal (RN). Representando a Escola Mineira e o projeto Rítmica de Ouro, com parceria da da Secretaria de Esportes, a ginasta destacou-se como a melhor atleta de Minas Gerais em toda a competição.
Mesmo sendo a mais jovem entre as finalistas , com apenas 16 anos, Bianca demonstrou maturidade, segurança e alto nível técnico diante das principais atletas do país. Sua performance reafirma o potencial do esporte local e evidencia o resultado de um trabalho consistente de formação esportiva.
Entre os principais destaques da participação: Desempenho nacional: 6º lugar geral no aparelho arco, competindo em alto nível com atletas experientes; Referência estadual: melhor ginasta mineira do campeonato, consolidando-se como destaque de Minas Gerais; Transição de sucesso: estreia na categoria adulta marcada por precisão, confiança e competitividade.
O resultado expressivo é reflexo de dedicação, disciplina e do suporte técnico oferecido pelo projeto Rítmica de Ouro, que vem se consolidando como referência no desenvolvimento da ginástica rítmica em Poços de Caldas.
A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Esportes, parabeniza Bianca Tavares pela conquista e pelo exemplo de determinação, que inspira novos talentos e reforça o compromisso do município com o incentivo ao esporte.

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