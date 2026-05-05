O tempo em Poços de Caldas

Bom dia, Poços de Caldas – Hoje, 05 de maio, a cidade amanheceu com céu claro sem previsão de chuvas. A manhã começou com 14ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 25ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 78%. Minas Gerais: Um sistema de alta pressão atua em todo o estado de Minas Gerais nesta terça-feira (5/5). O vento de Leste e Sudeste provoca um aporte de umidade na faixa leste do estado deixando o dia com grande variação de nebulosidade podendo ocasionar chuvas fracas e/ou chuvisco, as temperaturas máximas não sobem na faixa leste, no restante do estado permanece o tempo estável com pouca variação nas temperaturas e na nebulosidade.