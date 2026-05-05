07:55 - Terça-Feira, 05 de Maio de 2026

-

07:55 - Terça-Feira, 05 de Maio de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-tempo-em-pocos-de-caldas-05-05-2026

O tempo em Poços de Caldas

Data da Publicação:

05/05/2026

Bom dia, Poços de Caldas – Hoje, 05 de maio, a cidade amanheceu com céu claro sem previsão de chuvas. A manhã começou com 14ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 25ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 78%.       Minas Gerais: Um sistema de alta pressão atua em todo o estado de Minas Gerais nesta terça-feira (5/5). O vento de Leste e Sudeste provoca um aporte de umidade na faixa leste do estado deixando o dia com grande variação de nebulosidade podendo ocasionar chuvas fracas e/ou chuvisco, as temperaturas máximas não sobem na faixa leste, no restante do estado permanece o tempo estável com pouca variação nas temperaturas e na nebulosidade. 

Leia Também

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco