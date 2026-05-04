Programação cultural da Festa de São Benedito tem início com a abertura da Capela de Santa Cruz e subida dos mastros

Poços de Caldas, MG – A Senhora do Rosário já está coroada e aguarda no andor ornado de flores em amarelo, rosa e lilás para seguir na grande procissão de 13 de maio. Os mastros abençoados apontam para o céu e os tambores do congado mineiro já ecoam pelas ruas. A programação cultural da tradicional, popular, centenária, querida e amorosa Festa de São Benedito teve início neste domingo, 3 de maio, Dia de Santa Cruz.

Neste ano, o sol de maio deu novos contornos à cerimônia de abertura da Capela de Santa Cruz, no bairro dos Funcionários. O domingo propiciou a mudança de horário e a luz da tarde realçou a singeleza dos ornamentos florais da pequena cruz em rosa, azul e branco na porta arcada da igrejinha.

O Terno de Congo de Santa Bárbara e São Jerônimo manteve a tradição de abrir os caminhos e saudar São Benedito, Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia, além da Santa Cruz. Para quem acompanha as manifestações ligadas ao festejo mais tradicional da cidade, foi também momento de saudade e reverência. As orações iniciais foram feitas por Lilia e Ana, filhas de Dona Orlanda da Conceição e Mãe Divina Peregrino, respectivamente, duas figuras centrais da festa que já fizeram sua passagem.

Ano após ano, os Ternos de Congos se reúnem a 3 de maio, na Capela de Santa Cruz. Cinco grupos – Ternos de Congo Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Carmo, Santa Efigênia, Nossa Senhora da Saúde e o já referido Terno de Santa Bárbara e São Jerônimo – puderam adentrar a capelinha histórica, cantando suas músicas e levando suas orações, suas preces e agradecimentos.

Na sequência, os congadeiros seguiram em cortejo, passando pela Igreja Matriz para buscar a imagem de Nossa Senhora do Rosário, seguindo para a Capela de São Benedito. O trajeto é longo para quem carrega seus instrumentos musicais, toca e dança sem parar, mas o coração dos devotos de São Benedito acelera ainda mais quando já é possível ver e sentir a movimentação no entorno da Praça Coronel Agostinho Junqueira, apesar do trecho inclinado passando pela trincheira até o acesso da Rua São Paulo.

Já na Capela, os Ternos de Congos foram recebidos pela Irmandade de São Benedito. O Padre Reginaldo, pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, responsável pela Capela de São Benedito, deu boas-vindas aos congadeiros. Ao som dos tambores, ele abençoou os mastros e também houve a coroação de Nossa Senhora do Rosário. Na sequência, todos foram para o pátio da Capela de São Benedito para a subida dos mastros, que ficam hasteados até o encerramento da festa.

O Dia de Santa Cruz

Tradição de fé e devoção, a cerimônia de abertura na Capela de Santa Cruz é celebrada em 3 de maio. A manifestação remonta à data em que a Cruz de Cristo teria sido encontrada. Em diversos municípios mineiros, a herança cultural de enfeitar as cruzes permanece, especialmente nas cidades históricas.

A Capela de Santa Cruz, no bairro dos Funcionários, nas imediações do Complexo Santa Cruz, foi construída no ano de 1895, por Fernandes José Lopes. Ele desejava uma igreja dedicada à Santa Cruz no morro onde, tradicionalmente, havia peregrinações religiosas.

A edificação da Capela de Santa Cruz seguiu uma tradição mineira e marcou o início de uma das mais significativas festas religiosas do município: a Festa de Santa Cruz, celebrada a 3 de maio pela Igreja Católica, mais tarde integrada à tradicional Festa de São Benedito em Poços de Caldas.

Programação

O Dia de Santa Cruz é a primeira grande manifestação da programação cultural da Festa de São Benedito, que também conta com a tradicional Retirada dos Caiapós do Mato, na Fonte dos Amores e as celebrações solenes do dia 13 de maio, feriado municipal do Dia da Festa de São Benedito.

Data: 11 de maio (segunda-feira) – Retirada dos Caiapós do Mato e Dia do Caiapó

Horário: 15h

Local: Fonte dos Amores

Tradicional encenação do encontro entre negros e indígenas e cortejo pelas ruas centrais até a Capela de São Benedito.

Data: 13 de maio (quarta-feira) – Feriado do Dia da Festa de São Benedito

Horários:

10h – Missa Conga

16h – Procissão Solene pelas ruas da região central

Local: Capela de São Benedito (Praça Cel. Agostinho Junqueira)

Com a participação dos Ternos de Congos e Grupos de Caiapós.