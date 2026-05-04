Taça Poços Sub-17 abre inscrições e divulga cronograma

Poços de Caldas, MG – Estão abertas as inscrições para a Taça Poços Sub-17 de Futebol de Campo 2026. A organização divulgou o cronograma oficial da competição, que promete reunir equipes da cidade e região em mais um importante torneio de formação esportiva.

A inscrição das equipes é gratuita e pode ser feita pela internet até o dia 15. Há um limite de 16 equipes.

O Congresso Técnico está marcado para o dia 18, às 19h, na sede da Liga Poços-caldense de Futebol. No encontro, serão apresentados o regulamento, a forma de disputa, o sorteio das chaves, a previsão da tabela de jogos e distribuídas as fichas de inscrição de atletas.

As equipes deverão realizar a entrega da ficha de inscrição de atletas até o dia 25, por e-mail: aapc.pocos@gmail.com.

A previsão é que a competição tenha início ainda no mês de maio, movimentando o calendário esportivo da cidade e proporcionando mais uma oportunidade para o desenvolvimento dos jovens atletas.

A Taça Poços Sub 17 é uma parceria da Secretaria de Esportes, com a Associação dos Árbitros de Poços de Caldas (AAPC) e a LPF.