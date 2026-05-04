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Handebol feminino cadete da Caldense garante vaga nas finais da Liga Minas

Data da Publicação:

04/05/2026

Poços de Caldas, MG – A equipe cadete feminina de handebol da Associação Atlética Caldense esteve em São Lourenço no último sábado, 2/5, para a disputa da 2ª etapa da Liga Minas. Com desempenho consistente, o time assegurou classificação para as finais, alcançando a melhor campanha da equipe em todas as participações na competição.
Ao longo da etapa, a Caldense conquistou três vitórias e sofreu apenas uma derrota, em confronto equilibrado diante de Caxambu, marcado por alternâncias no placar e alto nível técnico das duas equipes.
Além do desempenho coletivo, o time se destacou individualmente. A Caldense teve atletas eleitas como MVP em todos os quatro jogos disputados, reforçando a qualidade do elenco. Entre os destaques da etapa, Ana Laura Fernandes foi reconhecida como atleta revelação, enquanto Gabriella Campos terminou como artilheira. Com a classificação garantida, a equipe segue a preparação para a fase final da Liga Minas, consolidando a evolução do handebol feminino da Caldense na categoria.

Resultados da Caldense na etapa:

Caldense 43 x 15 Itamonte — destaque: Laura (pivô)
Caldense 25 x 27 Caxambu — destaque: Ana Laura (ponta)
Caldense 38 x 15 Varginha — destaque: Gabriella Campos (central)
Caldense 29 x 9 Campestre — destaque: Gabriella Campos (central)

 

 

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