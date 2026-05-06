O tempo em Poços de Caldas

Bom dia, Poços de Caldas –

Hoje, 06 de maio, a cidade amanheceu com céu claro sem previsão de chuvas. A manhã começou com 15ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 26ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno

Minas Gerais:

Quarta-feira (6/5) de tempo estável em Minas Gerais. Uma crista segue atuando e inibindo a formação de nuvens, mantendo o tempo predominantemente com céu claro e grande amplitude térmica com manhãs com temperatura amena e tardes quentes. Não há perspectivas de mudanças nas condições de tempo ao longo do restante da semana.