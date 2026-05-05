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“Dia de Rainha” celebra o Dia das Mães com programação no Balneário Dr. Mário Mourão

Data da Publicação:

05/05/2026

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas promove, nesta sexta-feira (8) , uma programação especial em comemoração ao Dia das Mães, com o evento “Dia de Rainha no Balneário – Cuidando de quem cuida”.
A ação será realizada no Balneário Dr. Mário Mourão e na Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos), com atividades distribuídas entre os dois espaços.
A iniciativa reúne diversos parceiros, como ACIA Poços de Caldas, Uninter, PUC Minas, Senac e Incubadora Social, ampliando a oferta de serviços e experiências ao público.
Ao longo do dia, serão oferecidas atividades como avaliação física, orientações em saúde, quick massagem, oficinas e apresentações culturais.
A diretora de Turismo, Paula Narahyane, destaca a importância da ação. “É uma programação pensada com muito carinho para valorizar as mães e proporcionar um momento de cuidado, bem-estar e convivência em espaços públicos da cidade”, afirmou.

Confira a programação

08h30 às 10h30 – Café de boas-vindas

08h30 às 17h00 – Avaliação física (IMC e aferição de pressão)
Graduandos de Educação Física – Uninter

09h00 às 12h00 – Promoção da saúde da mulher: avaliação e
orientação – Graduandos de Fisioterapia – PUC Minas

09h00 às 12h00 – Quick massagem
Alunos do curso técnico em Estética – Senac

10h00 – Show com The Bartos

14h00 – Oficina “Cores que contam histórias” (pintura em aquarela)
Daniel Ribeiro – artista plástico / Incubadora Social

15h00 – Oficina “Entre o Ser e o Sonhar” (roda de conversa)
Patrícia Ávila – terapeuta ocupacional / Incubadora Social
Aline Trindade – graduanda em Serviço Social

16h00 – Show com Samba do Vô

18h00 – Aulão de Dança (FitDance) com o professor Francisco

Durante o evento, também haverá sorteio de brindes do comércio local, em parceria com a ACIA.

A programação integra as ações do município voltadas à valorização das mães, promovendo cuidado, acolhimento e qualidade de vida para quem cuida diariamente das famílias.

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