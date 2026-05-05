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Espetáculo “Margarida conta Malasartes” será apresentado para crianças de escolas e instituições locais nesta quarta-feira, na Urca

Data da Publicação:

05/05/2026

Poços de Caldas, MG – O Espaço Cultural da Urca vai ficar movimentado na tarde desta quarta-feira (6). Afinal, cerca de 400 crianças de escolas e instituições locais vão assistir ao espetáculo “Margarida conta Malasartes”, da atriz Drika Rossi.
A sessão começa às 13h30 e a entrada é gratuita. Esta apresentação fecha o projeto que também passou por Caldas e Palmeiral, por meio do edital 09/2025 (Circula Minas), do Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais.
O público terá crianças a partir de cinco anos, incluindo jovens em situação de vulnerabilidade social e famílias atendidas pelo Instituto A, que dá apoio a pessoas atípicas.
Margarida retira objetos da mala para contar as peripécias de Malasartes e, assim, convida todos a mergulhar em um universo lúdico. O espetáculo celebra dez anos desde a estreia, em 2016, e continua valorizando e resgatando a tradição oral e a cultura popular.
Após a apresentação, a artista Drika Rossi promove uma roda de conversa como ação de contrapartida.

Ficha técnica
Margarida conta Malasartes
Drika Rossi – contadora de histórias
Luciana Rossi – preparação cênica e produção
Kika Antunes – direção geral
Raíssa Rezende – assistente de produção
João Araújo – assessoria de imprensa
Juliano Borges – fotógrafo e videomaker
Raphael Du Valle – operador de som
Mayara Sena – intérprete de Libras

Serviço
Margarida conta Malasartes – Quarta-feira (06/05), às 13h30
Teatro Benigno Gaiga (Espaço Cultural da Urca) – Entrada gratuita

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