Atletas de Poços de Caldas brilham no Troféu Adhemar Ferreira da Silva em Bragança Paulista

Poços de Caldas, MG – Os atletas do Projeto Atletismo Poços de Caldas conquistaram resultados expressivos no tradicional Troféu Adhemar Ferreira da Silva, realizado entre os dias 24 e 26 de abril, em Bragança Paulista. A competição reuniu alguns dos principais nomes do atletismo brasileiro e marcou a abertura das comemorações pelos 70 anos do bicampeonato olímpico de Adhemar Ferreira da Silva, conquistado nos Jogos de Melbourne, em 1956.

Neste ano, o evento contabilizou 1.330 inscrições, sendo 941 atletas federados e 389 universitários, reforçando a integração entre o esporte universitário e o alto rendimento nacional. O torneio é considerado um dos mais importantes do calendário brasileiro e, segundo os organizadores, o nível técnico apresentado em 2026 foi semelhante ao do próprio Troféu Brasil de Atletismo.

Representando Poços de Caldas, os estudantes-atletas Rafaela Cristine Maciel de Sousa e Júlio Cesar Nadalete Nogueira tiveram desempenhos de destaque diante de adversários de alto nível técnico.

Rafaela competiu na prova de arremesso do peso, que contou com 12 atletas entre as principais do país. Demonstrando regularidade e excelente desempenho técnico, ela garantiu a segunda colocação geral da competição, resultado considerado de grande importância diante do elevado nível da disputa.

Já Júlio Cesar participou da prova dos 10 mil metros rasos, também marcada pela presença de competidores experientes e altamente qualificados. O atleta poços-caldense conseguiu manter um ritmo forte durante praticamente toda a prova, acompanhando os primeiros colocados até a reta final e encerrando sua participação na quarta colocação geral.

De acordo com a coordenação do projeto, os resultados conquistados representam não apenas o talento esportivo dos atletas, mas também a dedicação, disciplina e resiliência demonstradas ao longo dos treinamentos e competições.

O projeto é coordenado pelo professor Sidnei Carlos De Parolis, responsável pelo desenvolvimento técnico e acompanhamento dos atletas nas competições estaduais e nacionais.

O Troféu Adhemar Ferreira da Silva deste ano também trouxe homenagens especiais ao bicampeão olímpico brasileiro, com medalhas e troféus estampando a imagem histórica do atleta em pleno salto triplo, celebrando o legado de uma das maiores lendas do esporte nacional.

O Projeto Atletismo Poços de Caldas é desenvolvido por meio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com incentivo da Unimed Poços de Caldas, através da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte nº 8.624/09. O projeto também integra os Centros Nacionais de Formação em Atletismo da Confederação Brasileira de Atletismo.

O professor Sidnei agradeceu o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Prefeitura de Poços de Caldas, Unimed Poços e Confederação Brasileira de Atletismo, fundamentais para viabilizar a participação da equipe na competição nacional.