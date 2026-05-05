Aberto credenciamento de artistas locais para a 30ª edição do Festival de Inverno

Poços de Caldas, MG – Foi publicado no Diário Oficial do Município da última segunda-feira (4), o Aviso de Credenciamento nº 018-SMAGP/2026, que abre chamamento público para a seleção de propostas artístico-culturais que irão compor a programação do Festival de Inverno 2026. Em sua 30ª edição, o evento será realizado entre os dias 11 e 26 de julho, já consolidado como um dos principais eventos culturais da cidade.

O edital é voltado exclusivamente a artistas, grupos e agentes culturais residentes em Poços de Caldas, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Cada proponente poderá inscrever apenas uma proposta, em diferentes linguagens artísticas, como música, teatro, dança, circo, artes visuais, audiovisual, artesanato e artes integradas.

O prazo de inscrição teve início nesta terça-feira (5) e segue até 18h do dia 20 de maio. As inscrições devem ser realizadas de forma online, por meio de formulário disponível no link https://forms.gle/CBbvhjsEfginoFWy6, que poderá ser acessado no site da Prefeitura www.pocosdecaldas.mg.gov.br no espaço denominado “Editais da Cultura”. O envio da documentação completa é obrigatório no ato da inscrição.

O Festival

O Festival de Inverno tem como objetivo fortalecer as políticas públicas culturais, ampliar o acesso da população à arte e valorizar a produção local. A programação contará com atrações distribuídas em diversos espaços da cidade, incluindo áreas centrais e bairros, promovendo a descentralização cultural.

O Festival proporciona arte e cultura para todos os públicos, atua como atrativo para os visitantes nas férias de julho e demonstra a qualidade e a diversidade da produção artística local, com mais de uma centena de atividades gratuitas nas linguagens de música, teatro, dança, circo, cultura tradicional, artes plásticas, artes visuais, artesanato, audiovisual e artes integradas.

Entre os locais previstos estão praças, parques, equipamentos culturais, como o Espaço Cultural da Urca, museus, bibliotecas, além de espaços como o CEU, a Arena Cascatinha e o tradicional Coreto da Praça Pedro Sanches.

Está prevista a contratação de propostas em diversas categorias, como artes cênicas, intervenções urbanas, exposições, mostras de cinema, atividades infantis e ações integradas, além de apresentações musicais, incluindo temáticas, como os dias especiais do rock, samba, sertanejo e pagode.

O secretário municipal de Cultura, Nando Gonçalves, destacou a importância do edital para o fortalecimento da produção artística da cidade. “O Festival de Inverno é um dos momentos mais importantes do nosso calendário cultural e esse credenciamento valoriza quem produz cultura em Poços de Caldas, ampliando oportunidades e garantindo uma programação diversa, acessível e de qualidade para toda a população”, afirmou.

Seleção técnica e critérios de avaliação

As propostas inscritas passarão por análise técnica realizada por uma comissão designada pela Secult. A avaliação levará em conta critérios como qualidade e clareza do projeto, trajetória artística do proponente, viabilidade orçamentária, relevância cultural e material apresentado.

A pontuação máxima é de 100 pontos, com possibilidade de até 5 pontos adicionais por ações afirmativas, contemplando, por exemplo, mulheres, pessoas negras, integrantes de culturas tradicionais e pessoas com deficiência.

Investimento e remuneração

O edital prevê investimento total de R$ 706,3 mil, com valores de cachê definidos conforme a categoria e a análise das propostas. Na área musical, por exemplo, os valores podem variar entre R$ 3 mil e R$ 8 mil, de acordo com critérios técnicos e curatoriais. As propostas serão selecionadas por meio de realização de procedimento de Processo de Inexigibilidade de Licitação – seleção de propostas, por meio de procedimento de Credenciamento.

Mais informações podem ser obtidas junto à Secult, pelos telefones (35) 3697-2389/2335, pelo Whatsapp (35) 3697-2335, das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira ou pelo e-mail: secultpocos@gmail.com.