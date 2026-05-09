Bezerro morre após cair em buraco de obra de torre de telefonia em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Um bezerro morreu após cair em um buraco utilizado para a instalação da base de uma torre de telefonia celular às margens da Rodovia do Contorno, em Poços de Caldas.

De acordo com informações apuradas no local, o animal estava solto pela região quando acabou caindo em uma das escavações feitas para a construção da estrutura. Equipes estiveram no local, mas o bezerro já estava sem vida no momento do atendimento.

A obra é destinada à instalação de uma torre de telefonia celular e os buracos fazem parte da preparação da base da estrutura. Imagens registradas no local mostram o ponto onde ocorreu o acidente e a movimentação das equipes.

Até o fechamento desta nota não havia informações sobre o proprietário do animal.