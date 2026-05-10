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O tempo em Poços de Caldas

Data da Publicação:

10/05/2026

  Bom dia, Poços de Caldas – Hoje, 10 de maio, a cidade amanheceu com céu parcialmente nublado com previsão de chuvas. A manhã começou com 14ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 23ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 78%.       Minas Gerais: Céu parcialmente nublado com chuva isolada no Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes. Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Triângulo/Alto Paranaíba, Oeste e Zona da Mata. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Metropolitana. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Temperatura: Estável. Máxima: 34°C/ Ligeiro declínio. Mínima: 10ºC.  

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