Atletas de judô de Poços participam de clínica de arbitragem e formação para competições de 2026

Poços de Caldas, MG – Atletas e professores de judô de Poços de Caldas participaram, no mês passado, de uma Clínica de Arbitragem e Formação de Mesários, realizada na cidade de Pouso Alegre (MG). A capacitação é voltada à preparação de profissionais para atuação nas competições do calendário 2026 da Liga Sul Mineira de Judô.

O curso é obrigatório para todos os filiados da entidade que desejam atuar como árbitros e mesários nas competições oficiais, garantindo a padronização e a qualidade na condução dos eventos esportivos.

A formação foi ministrada pelo professor Ricardo Vieira de Carvalho, diretor de arbitragem da Liga Sul Mineira de Judô, que neste ano também participou de curso de arbitragem promovido pela Federação Mineira de Judô. O conteúdo segue os padrões estabelecidos pela Federação Internacional de Judô e pela Confederação Brasileira de Judô.

Com duração de oito horas, a capacitação contou com a participação de dezoito senseis, professores e atletas do Clube de Judô Poços de Caldas e da Associação de Judô Juca Cobra. Os participantes atuam ativamente em competições regionais, estaduais e nacionais da modalidade.

A participação dos atletas reforça o compromisso de Poços de Caldas com o desenvolvimento do esporte, investindo na formação técnica e na qualificação de profissionais que representam o município em diferentes níveis de competição.