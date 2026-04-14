Secretaria de Esportes divulga calendário de competições futebolísticas

Poços de Caldas, MG – A Associação dos Árbitros de Poços de Caldas (AAPC) e a Secretaria Municipal de Esportes divulgaram a previsão do calendário de competições de 2026. A lista inclui torneios de futebol de campo, futebol society e futsal.

Do calendário, um já aconteceu, a Supercopa. E outro está em andamento, o Campeonato Interbairros. Calendário: Interbairros (em andamento), Taça Poços Sub-17 (abril), Torneio Master 40+ (junho), Taça Poços Sub-15 (julho), Amador – Séries A e B (setembro), Taça Poços Sub-13 (outubro).

A realização das competições ocorre conforme o termo de colaboração nº 002/2025, prorrogado para o exercício de 2026, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014.

A Secretaria de Esportes destaca que o calendário é uma previsão e pode ter alterações ao longo do ano, tanto em datas quanto em locais e formatos de disputa, conforme necessidades operacionais, disponibilidade de espaços esportivos e ajustes definidos em conjunto com a Secretaria Municipal de Esportes. Além disso, novas competições também poderão ser incluídas no decorrer do ano.