Equipe Adulta de Handebol da Associação Atlética Caldense estreia com vitória na Lidarp

Poços de Caldas, MG – Na noite do último sábado (11), a equipe adulta de handebol da Associação Atlética Caldense esteve na cidade de Cabo Verde-MG para sua estreia na Liga Desportiva do Alto Rio Pardo, pelos Jogos Regionais da Lidarp 2026. Enfrentando a equipe de Cabo Verde-MG, a Caldense, por meio do projeto Poços Ativa, iniciou a temporada com um excelente desempenho e conquistou a vitória pelo placar de 33 a 21. No primeiro jogo do ano, o time demonstrou força e organização dentro de quadra, garantindo um resultado expressivo logo na estreia.

Segundo o atleta Ricardo Gabrioli, a partida teve um primeiro tempo bastante equilibrado, com a equipe adversária impondo dificuldades diante da força técnica e tática da Caldense. “No primeiro tempo foi um jogo bem disputado, mas conseguimos impor nosso ritmo. No segundo tempo, jogamos ainda melhor, abrindo vantagem no placar e mantendo uma defesa muito sólida. Mesmo com o número reduzido de jogadores, tivemos uma atuação muito positiva”, destacou Kadão.

ATLETAS – Pablo Medici, Vinícius Dias, João Gabriel, Conrado Amorelli, Lucas Miguel, Matheus Ferreira e João Ricardo Gabrioli.