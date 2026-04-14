Sementes do Futuro conquista título da Copa Laércio Martins 2026

Poços de Caldas, MG – A noite desta segunda-feira, 13, marcou o encerramento da Copa Laércio Martins 2026 – Copa de Futebol Society Mirim, realizada no Parque Municipal de Poços de Caldas. A competição reuniu jovens talentos do futebol local, famílias e representantes do esporte, consolidando-se como mais um importante evento do calendário esportivo da cidade.

Na disputa pelo terceiro lugar, o Sesc Senat venceu a Veterana pelo placar de 2 a 1. Já na grande final, a equipe Sementes do Futuro conquistou o título ao derrotar o Meninos da Vila também por 2 a 1, encerrando a competição com destaque e comemoração entre atletas e familiares. Após as partidas, foi realizada a cerimônia de premiação com a entrega de troféus e medalhas às quatro equipes semifinalistas.

A Copa Laércio Martins é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esportes, a Associação dos Árbitros de Poços de Caldas (AAPC) e a Liga Poços-caldense de Futebol (LPF), reforçando o compromisso com o incentivo ao esporte de base e à formação de novos atletas.

O secretário interino de Esportes, Israel Pereira, destacou a importância do evento, ressaltando o legado deixado por Laércio Martins, homenageado da competição. Segundo ele, a realização da Copa ganha ainda mais significado neste momento em que a Secretaria de Esportes celebra 50 anos de atuação no município.

“Finalizamos mais uma copinha importante, levando o nome de uma figura marcante do esporte da cidade. É muito gratificante ver a participação das escolinhas, das famílias e, principalmente, das crianças, que são o futuro do nosso esporte”, afirmou.

Israel também comentou sobre o momento especial à frente da pasta, ressaltando sua trajetória na Secretaria. “É a quarta vez que assumo como secretário interino, e isso representa muito para mim, especialmente neste ano em que celebramos os 50 anos da Secretaria de Esportes”, destacou.

Durante a cerimônia, o vereador Paulista também ressaltou a importância da competição e da homenagem. Segundo ele, Laércio Martins deixou um legado significativo para o esporte local, especialmente na Associação Atlética Caldense, onde participou de momentos marcantes.

A homenagem emocionou familiares do ex-dirigente. Franco Martins, filho de Laércio Martins, destacou a relevância do reconhecimento. “Meu pai dedicou mais de 30 anos ao esporte em Poços de Caldas. Ver as crianças jogando e recebendo troféus em nome dele é muito gratificante”, afirmou.

Luiz Martins, irmão de Laércio, também destacou a importância da homenagem. “É justo lembrar de quem lutou tanto pelo esporte. Ver a molecada jogando é a realização de um sonho que ele sempre incentivou”, disse.

Dentro de campo, o técnico Jeonicio Ramos, da equipe campeã Sementes do Futuro, celebrou mais uma conquista e ressaltou o nível elevado da competição. “Essa é uma competição tradicional da cidade. Conseguimos sair campeões novamente e isso mostra a força do grupo. Mais importante que o título é ver as famílias reunidas, as crianças felizes e o esporte cumprindo seu papel social”, destacou.

A Copa Laércio Martins reforça a importância do esporte de base em Poços de Caldas, promovendo integração social, incentivo à prática esportiva e valorização de nomes históricos que contribuíram para o desenvolvimento do futebol local. (PVC)