Poços de Caldas sedia os Jogos de Integração dos Policiais Rodoviários Federais – JOIN 2026

Poços de Caldas, MG – foi palco, neste domingo (12), da solenidade de abertura dos Jogos de Integração dos Policiais Rodoviários Federais — JOIN 2026. O evento, realizado no Cenacon, reuniu mais de mil pessoas de diversas regiões do país, consolidando o município como centro nacional de integração da categoria.

Organizado pela Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FENAPRF), pela APRFRS, pelo SINPRF/MG e pela Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, o JOIN 2026 conta com o apoio da Prefeitura de Poços de Caldas.

A solenidade de abertura do JOIN 2026 contou com a presença de diversas autoridades civis e militares, reforçando a importância institucional do evento. Estiveram presentes o prefeito de Poços de Caldas, Paulo Ney; o presidente da Câmara Municipal, vereador Douglas de Souza (Dofu); o juiz de Direito e diretor do Foro da Comarca de Santa Rita de Caldas, Raphael Ferreira Moreira; o superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, Fábio Jardim; o deputado federal Dr. Frederico de Castro Escaleira; o empresário Waldir Miguel; o presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais em Minas Gerais, Divaldo Capuchinho; o vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, José Henrique dos Santos; além de representantes das forças de segurança pública, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e demais autoridades.

Também participaram o chefe da Delegacia da PRF em Poços de Caldas, Daniel Souza Vieira; o Major Fábio Henrique de Sousa, Chefe do estado maior da 18ª RPM Polícia Militar; o comandante do 6º Comando Operacional de Bombeiros, Edirlei Viana da Silva; o diretor regional de Polícia Penal da 18ª RISP, Francisco Alves da Silva Neto; e o 1º Sargento Rodrigo Luiz Maciel, instrutor-chefe do Tiro de Guerra, além de patrocinadores, convidados e a comunidade.

Um dos momentos mais marcantes da cerimônia foi o desfile das delegações, representando diferentes estados brasileiros, evidenciando o caráter nacional do evento e o espírito de integração da categoria.

Ao todo, 19 delegações participaram do desfile de abertura, reunindo representantes de praticamente todas as regiões do Brasil: Minas Gerais, Acre, Roraima, Alagoas, Amapá, Pará, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rondônia, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Integração, esporte

e cidadania

O JOIN 2026 reúne cerca de 1.200 participantes, entre policiais rodoviários federais, familiares e convidados. Mais do que uma competição esportiva, o evento promove a integração da categoria com a sociedade por meio de atividades que incentivam a saúde física e mental.

A programação inclui quatro grandes eixos: Olimpíadas dos PRFs; Seminário “Segurança em Movimento”, com foco em segurança viária e combate ao roubo de cargas; Corrida Night Run PRF, com mais de 1.300 inscritos; Ações operacionais e educativas, com demonstrações e interação com o público.

Além disso, o público poderá conferir exposições de helicópteros, viaturas especiais, motocicletas e o cinema rodoviário, além de participar de atividades de educação para o trânsito.

Durante o evento, o superintendente da PRF em Minas Gerais, Fábio Jardim, destacou a importância do JOIN como ferramenta de integração e fortalecimento institucional. Segundo ele, o evento vai além do esporte e reforça o papel da PRF na sociedade. “O JOIN é um momento de união da nossa categoria, mas também de aproximação com a população. Aqui mostramos não só a força operacional da PRF, mas também o nosso compromisso com a segurança, a cidadania e a educação para o trânsito. Minas Gerais tem orgulho de sediar um evento dessa magnitude, que evidencia o trabalho sério e dedicado dos nossos policiais em todo o país”, ressaltou.

O prefeito Paulo Ney também destacou o protagonismo da cidade ao receber um evento nacional desse porte. “Poços de Caldas foi, por uma semana, a capital simbólica de Minas Gerais. É uma honra receber os Jogos Nacionais dos Policiais Rodoviários Federais. Nossa cidade se preparou com carinho para acolher todos os participantes. Temos orgulho de mostrar nossa estrutura, nossa hospitalidade e nossas belezas. Aproveitem cada momento e sintam-se em casa na cidade mais linda de Minas Gerais”, afirmou.

O JOIN 2026 também gera impacto positivo na economia local, com uma movimentação estimada em mais de R$ 1,5 milhão. O evento beneficia diretamente setores como hotelaria, transporte, comércio e turismo. A organização priorizou fornecedores locais, fortalecendo o desenvolvimento econômico da cidade e valorizando empresas do município.

O evento conta com o apoio de importantes parceiros, entre eles: GEAP Saúde, Adubos Real, GiroAgro, Okus Financeira, Casa Carneiro, Donato Hospital de Olhos, TimeCredit, Cristais São Marcos, Cassel Ruzarin Advogados, Zapay/Grupo Sem Parar, Grupo Potencial, Prefeitura de Poços de Caldas (Secretarias de Turismo e Esportes) e Grupo Nacional Inn. Com uma programação diversificada e grande participação nacional, o JOIN 2026 reforça Poços de Caldas como destino de grandes eventos, unindo esporte, cidadania e desenvolvimento econômico.