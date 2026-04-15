SAMU promove treinamento em primeiros socorros para qualificar servidores municipais

Poços de Caldas, MG – A Secretaria Municipal de Saúde por meio do Núcleo de Educação em Urgências (NEU) do SAMU de Poços de Caldas promove, entre os dias 15, 16 e 17 de abril, uma importante capacitação em primeiros socorros voltada a servidores e colaboradores da rede municipal. A atividade será realizada na sede do SAMU, com turmas organizadas em dois turnos: das 9h às 12h, no período da manhã, e das 13h às 16h, no período da tarde.

A iniciativa tem como principal objetivo capacitar os participantes para agir de forma rápida, segura e eficiente diante de situações de emergência, contribuindo diretamente para a preservação de vidas até a chegada do atendimento especializado. A proposta é levar conhecimento prático e acessível, fortalecendo a atuação dos profissionais que, muitas vezes, estão na linha de frente do atendimento à população.

Ao todo, cerca de 150 profissionais devem participar da capacitação, ampliando o alcance da ação e fortalecendo a rede de cuidado no município. O público-alvo inclui servidores e colaboradores dos serviços do CRAS, CREAS, Abordagem Social – Centro POP, além de profissionais do setor administrativo, vigias e seguranças da Prefeitura, que desempenham um papel fundamental no acolhimento e na proteção da população em diferentes contextos. Durante o treinamento, serão abordadas técnicas básicas e essenciais de primeiros socorros, como avaliação inicial da vítima, em casos de desmaios, engasgos, quedas, paradas cardiorrespiratórias, o uso correto do DEA (Desfibrilador Externo Automático), entre outras situações que exigem intervenção imediata. A capacitação também busca orientar sobre a importância de manter a calma, acionar corretamente os serviços de emergência e adotar procedimentos seguros até a chegada das equipes especializadas.

De acordo com o gerente do NEU, Josmar de Alvarenga Andrade, a iniciativa é fundamental para ampliar o conhecimento e a segurança dos profissionais no atendimento a situações de risco: “A capacitação em primeiros socorros é essencial para que esses profissionais saibam como agir nos primeiros minutos de uma emergência, que muitas vezes são decisivos. Nosso objetivo é levar conhecimento prático e acessível, fortalecendo a rede de cuidado e garantindo mais segurança tanto para os servidores quanto para a população atendida.”