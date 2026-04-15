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Esquadrilha da Fumaça se apresenta no dia 18 de abril com espetáculo gratuito no aeroporto

Data da Publicação:

15/04/2026

Poços de Caldas, MG – Poços de Caldas se prepara para viver uma tarde de emoção e encantamento no céu. A Esquadrilha da Fumaça, grupo oficial de demonstração aérea da Força Aérea Brasileira (FAB), confirmou em sua agenda uma apresentação especial no município neste sábado 18 de abril.
O evento será realizado no Aeroporto Municipal, com início das atividades a partir do meio-dia, com apoio da Prefeitura de Poços de Caldas.
A programação foi organizada para toda a família e promete movimentar a cidade: 12h – Abertura dos portões; 14h – Show musical com Vanessa Costa; 16h – Apresentação da Esquadrilha da Fumaça.
A entrada é gratuita.
O público poderá acompanhar um verdadeiro show aéreo com duração aproximada de 45 minutos. A demonstração contará com sete aeronaves A-29 Super Tucano, utilizadas nas exibições oficiais da equipe, que impressionam pela precisão, sincronia e ousadia das manobras.
Conhecida em todo o país, a Esquadrilha da Fumaça encanta por suas acrobacias e pelos efeitos visuais com fumaça colorida, criando desenhos no céu que emocionam pessoas de todas as idades.
O evento contará com uma estrutura especial, entre as atrações, estão exposição de veículos do Clube do Fusca e do Clube de Carros Antigos.
A orientação é para que os visitantes cheguem com antecedência, garantindo um bom local de observação. As apresentações poderão ser vistas tanto de dentro do aeroporto quanto de pontos estratégicos da cidade, como o Parque Ecológico da Zona Sul, que oferece uma vista privilegiada do espaço aéreo.
Para o prefeito Paulo Ney, a apresentação marca mais um momento importante na agenda de eventos da cidade e reforça o potencial turístico de Poços de Caldas. A última exibição oficial da Esquadrilha da Fumaça no município aconteceu em 23 de julho de 2022. Agora, cerca de quatro anos depois, o retorno do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) é aguardado com grande expectativa pela população.
A iniciativa reforça o calendário de grandes atrações em Poços de Caldas, promovendo lazer, cultura e movimentando a economia local, além de proporcionar uma experiência única para moradores e visitantes.

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