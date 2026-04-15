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Escolas municipais iniciam a substituição das sirenes tradicionais por sinais sonoros musicais

Data da Publicação:

15/04/2026

Poços de Caldas, MG – No mês dedicado à conscientização sobre o autismo, a Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas desenvolve uma importante iniciativa voltada à promoção de ambientes escolares mais inclusivos. Em breve, terá início o processo de substituição gradativa das sirenes tradicionais utilizadas nas escolas para indicação dos intervalos por sinais sonoros musicais.
A medida contribui para a construção de um ambiente escolar mais acolhedor, que respeita as diferenças e as necessidades sensoriais dos estudantes. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento que pode envolver, entre outros aspectos, alterações no processamento sensorial. “Nesse contexto, estímulos sonoros intensos e abruptos, como as sirenes tradicionais, podem gerar significativo desconforto, ansiedade e até desencadear crises em estudantes com essa condição”, alerta a gerente de Educação e Inclusão da Secretaria Municipal de Educação, Elizafã Michelly Ferreira de Souza.
Conhecido como Abril Azul, o mês de conscientização sobre o autismo tem como principal marco o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o TEA, combater o preconceito e promover a inclusão. A mobilização convida a sociedade a refletir sobre a importância da empatia, do respeito às diferenças e da construção de uma comunidade mais acolhedora.

 

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