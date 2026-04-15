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Caldense realiza treinos que estimulam competitividade e intensidade física

Data da Publicação:

15/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Caldense segue a preparação para a disputa do Campeonato Mineiro Módulo II 2026. O elenco está realizando em média oito sessões de treino por semana, sendo geralmente atividades em dois períodos às segundas e quintas, e em um período às terças, quartas, sextas e sábados.
A comissão técnica tem proposto diversas atividades que estimulam a competitividade e intensidade física, para instigar o elenco a ter um perfil de cada vez mais garra e determinação. A cada dia o plantel está evoluindo fisicamente, taticamente e tecnicamente.
Em uma das dinâmicas, o elenco foi dividido em três grupos. Sendo que dois dos grupos tinham o objetivo de manter a posse de bola, enquanto o terceiro precisava fazer o desarme no menor tempo possível. O exercício trabalhou a troca de passes, raciocínio rápido, mudança de direção, marcação, trabalho em equipe e explosão física, além de incentivar ainda mais a união do grupo.
Essa tem sido a tônica da comissão técnica. Propor atividades integradas modernas que reúnem diversos atributos em um mesmo treino. Os jogadores, por sua vez, compraram a ideia e estão demonstrando uma dedicação exemplar e enorme vontade de vencer e alcançar os objetivos.
A diretoria executiva tem oferecido as melhores condições para o departamento de futebol. A Caldense foi o primeiro time da competição e iniciar a pré-temporada e já está a algumas semanas treinando, enquanto a maioria dos adversários ainda não se apresentou. O início da preparação de forma antecipada promete ser um diferencial da equipe na temporada. A estreia está marcada para o dia 30 de maio contra o Uberaba fora de casa.
Como forma de aproximar o clube de uma nova geração, esta semana o CT Ninho dos Periquitos irá receber a visita dos alunos do projeto Lar Criança Feliz. Na quinta-feira pela manhã, jovens de 7 a 14 irão conhecer a estrutura do Centro de Treinamento da Veterana e interagir com jogadores. Será uma grande inspiração para as crianças e adolescentes, pois o técnico Wellington Simião estudou no colégio quando pequeno e hoje é uma referência para crianças e adolescentes que sonham em ser jogador de futebol.

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