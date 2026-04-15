Retrato de um país

Os dados mais recentes da pesquisa Genial/Quaest revelam um Brasil que vive sob uma sensação persistente de incerteza. Metade da população afirma ter percebido piora na economia nos últimos 12 meses — um número expressivo que, por si só, já sinaliza um ambiente de desconfiança. Quando apenas 21% enxergam melhora, fica evidente que a percepção coletiva ainda está longe de acompanhar qualquer discurso otimista.

Esse sentimento não surge isolado. Ele está diretamente ligado ao endividamento recorde das famílias brasileiras, que pressiona o orçamento doméstico e limita o consumo. Em um cenário como esse, a economia deixa de ser um conceito abstrato e passa a ser sentida no cotidiano — no supermercado, nas contas acumuladas, na dificuldade de planejamento.

Mas há um dado que chama ainda mais atenção: a violência permanece como a principal preocupação dos brasileiros. Mais do que a economia, mais do que a saúde, é a segurança que ocupa o centro das angústias nacionais. Quando 27% da população apontam a violência como maior problema do país.

A corrupção, ainda relevante, aparece em segundo plano, seguida por questões sociais e pela saúde. Curiosamente, a economia, apesar de afetar diretamente a vida das pessoas, surge com menor peso no ranking das preocupações.

O Brasil, portanto, vive uma sobreposição de crises: econômica, social e de segurança. E talvez o maior desafio seja justamente esse — lidar com problemas que se alimentam mutuamente. A violência cresce em ambientes de desigualdade e fragilidade social. A economia sofre quando falta estabilidade. E a confiança nas instituições se desgasta quando respostas efetivas não chegam.