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Motociclista de 27 anos fica gravemente ferido após acidente na zona sul

Data da Publicação:

15/04/2026

Poços de Caldas (MG) – Um motociclista de 27 anos ficou gravemente ferido após um acidente registrado no Conjunto Habitacional, na noite desta terça-feira, 14. A vítima foi identificada como Mateus Henrique Silveira dos Santos.
De acordo com as informações apuradas, o jovem descia pela Avenida Walter Danza quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra a parede de um estabelecimento comercial localizado na Rua Álvaro Quinteto Júnior. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. Em seguida, o motociclista foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Poços de Caldas.
Um fato que chama a atenção é que a motocicleta não estava no local no momento do atendimento. A Polícia Militar esteve na ocorrência, mas não soube informar quem tirou a moto do local.

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