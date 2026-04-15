As recentes declarações do presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, acendem um alerta que vai muito além das estatísticas globais. O mundo caminha para um cenário de profundo desequilíbrio no mercado de trabalho, com uma equação preocupante: enquanto até 1,2 bilhão de jovens devem ingressar no mercado na próxima década, a economia mundial pode gerar apenas 420 milhões de empregos no período. O resultado é um déficit potencial de até 800 milhões de vagas — um abismo social e econômico de grandes proporções.

Não se trata apenas de números frios. Por trás desses dados estão expectativas, projetos de vida e a estabilidade de sociedades inteiras. O descompasso entre oferta e demanda de trabalho tende a ampliar desigualdades, pressionar sistemas sociais e alimentar tensões econômicas e políticas em diferentes regiões do planeta.

Esse cenário é agravado por uma sequência de choques recentes. A pandemia de Covid-19 deixou marcas profundas na economia global, interrompendo cadeias produtivas e alterando padrões de consumo e trabalho. Mais recentemente, conflitos geopolíticos, como o do Oriente Médio, reforçam um ambiente de incerteza que dificulta investimentos e reduz o ritmo de geração de empregos.

Diante desse quadro, a questão central não é apenas criar empregos, mas criar empregos de qualidade, capazes de absorver essa nova força de trabalho com dignidade e produtividade. Isso exige investimentos em educação, qualificação profissional e inovação tecnológica — além de políticas públicas consistentes que estimulem o crescimento econômico sustentável.

O alerta global encontra eco em desafios locais. A geração de oportunidades para jovens, a adaptação às novas formas de trabalho e a valorização do emprego formal continuam sendo temas centrais. Ao mesmo tempo, cresce a necessidade de fortalecer setores estratégicos, incentivar o empreendedorismo e preparar a população para um mercado cada vez mais dinâmico e tecnológico.

O risco de um “apagão de empregos” não pode ser ignorado.

A próxima década será decisiva. E o tempo para agir já começou.