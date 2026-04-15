Formação Joy of Moving fortalece práticas pedagógicas na Rede Municipal

Poços de Caldas, MG – Na última segunda-feira (13), foi realizada a formação de professores do programa internacional de responsabilidade social do Grupo Ferrero, o Kinder Joy of Moving. Presente em Poços de Caldas desde 2018, o programa já formou mais de 500 profissionais da Rede Municipal de Ensino, impactando mais de 65 mil crianças e adolescentes com atividades físicas de forma lúdica.

A formação, que aconteceu no auditório do Centro Administrativo, teve como objetivo capacitar educadores na aplicação da metodologia Joy of Moving, que promove o movimento, o brincar e o desenvolvimento integral, estimulando a aptidão física, a coordenação motora, funções cognitivas, criatividade e habilidades socioemocionais, com foco na cooperação, participação e prazer pelo movimento.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa busca garantir a continuidade das ações, a atualização dos profissionais e a consolidação da metodologia na rede pública.

A formação foi organizada em dois momentos distintos, contemplando tanto os professores que já desenvolvem as atividades do programa em suas escolas quanto os novos profissionais da rede, que tiveram a oportunidade de conhecer a proposta e seus fundamentos. Essa organização permitiu, ao mesmo tempo, o aprofundamento das práticas já existentes e a ampliação do alcance do programa.

O momento formativo foi conduzido pelos educadores José e Ana Barela, que acompanham o programa desde sua implementação, trazendo reflexões teóricas e práticas que fortalecem o trabalho dos educadores e incentivam uma abordagem mais integral do desenvolvimento dos estudantes.

Durante os encontros, foram abordados temas centrais relacionados à importância das atividades físicas no contexto escolar, destacando seu papel não apenas no desenvolvimento motor, mas também na promoção de aprendizagens mais amplas. Um dos pontos de destaque foi a integração entre movimento e desenvolvimento das funções executivas — como atenção, memória e controle inibitório — consideradas essenciais para o processo de ensino e aprendizagem.