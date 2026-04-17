Setor 35 celebra um ano de sucesso e consolida escalada indoor como nova referência esportiva em Poços de Caldas

Poços de Caldas (MG) – O que começou como um sonho movido pela paixão pelo esporte hoje se tornou uma das grandes novidades do cenário esportivo e de convivência em Poços de Caldas. O Setor 35, espaço especializado em escalada indoor na modalidade boulder, completou um ano de funcionamento e celebrou a data com um grande evento que reuniu atletas, iniciantes, parceiros, moradores e amantes do esporte em um clima de festa, integração e reconhecimento.

Idealizado pelo empresário e esportista Luiz Henrique Leocádio, o espaço rapidamente se consolidou como referência para quem busca uma prática esportiva diferente, desafiadora e acessível, além de um ambiente de convivência que une esporte, cultura, arte e gastronomia.

Segundo Luiz, o primeiro ano foi marcado por superação, acolhimento e crescimento constante. “Foi um ano de muito sucesso, graças a Deus. Isso não seria possível sem o acolhimento da comunidade da escalada, sem a comunidade de Poços de Caldas e sem as pessoas que quiseram experimentar um esporte diferente, se desafiar e abraçar essa proposta. Trouxemos algo novo para a cidade e fomos muito bem recebidos”, destacou.

A principal proposta do Setor 35 foi apresentar à população a escalada em boulder, uma modalidade olímpica ainda pouco conhecida por muitos brasileiros. Diferente da escalada tradicional com grandes alturas e cordas, o boulder acontece em paredes menores, com movimentos intensos, técnicos e estratégicos, utilizando colchões de proteção e exigindo força física, raciocínio e concentração.

Para Luiz, um dos maiores avanços desse primeiro ano foi justamente popularizar essa prática em Poços de Caldas. “Eu acho que evoluímos muito no fato de as pessoas passarem a conhecer o que é escalada, especialmente a escalada em boulder, que é essa modalidade olímpica que temos aqui no Setor 35. Poucas pessoas conheciam ou tinham ouvido falar. Hoje, muita gente em Poços já ouviu falar da escalada. Para mim, que sou apaixonado pelo esporte, isso já é uma conquista gigante”, afirmou.

O evento de comemoração do primeiro aniversário foi realizado no último final de semana e contou com uma grande mobilização. A rua precisou ser parcialmente fechada para receber o público, e o sucesso da iniciativa só foi possível graças ao apoio de diversos parceiros institucionais e da própria comunidade local.

Luiz fez questão de agradecer o apoio recebido. “Primeiramente queria agradecer ao vereador Dofu, à Zelinha da Secretaria de Esportes, ao Demutran e a todas as pessoas que conseguiram me auxiliar nos processos, que não são fáceis. A gente conversou com a comunidade da rua, com os vizinhos, e todo mundo abraçou nossa causa. Isso é o mais legal, porque não ficou fechado numa bolha. A escalada virou um esporte de Poços de Caldas e está só crescendo.”

Mais do que uma academia, o Setor 35 funciona como um verdadeiro centro de treinamento e também como um espaço democrático e aberto ao público. O local recebe desde pessoas que nunca tiveram contato com a escalada até atletas experientes que buscam treinamento técnico e evolução esportiva. “O objetivo é que o espaço seja democrático. Aqui, tanto quem nunca escalou quanto atletas experientes podem aproveitar, treinar, aprender e se divertir. A escalada é uma prática completa: física, mental e social. E Poços tem tudo para se tornar uma referência nessa modalidade”, explicou Luiz.

O empreendimento também reflete uma filosofia de vida construída ao longo de anos. “Minha vida inteira é dedicada ao esporte. Esse projeto une tudo aquilo em que eu acredito: esporte, cultura, arte, gastronomia e convivência. É um conceito novo para Poços de Caldas, pensado para catalisar a juventude, unir as pessoas e fortalecer o turismo da cidade”, destacou.

A história do Setor 35 começou longe de Minas Gerais. Morando nos Estados Unidos, Luiz iniciou o desenvolvimento do projeto fora do país, mas decidiu retornar a Poços de Caldas após o diagnóstico de Alzheimer de seu avô. A decisão foi profundamente pessoal e acabou transformando também sua trajetória profissional. “Foi uma decisão de coração. Voltei para cá com o projeto já em andamento. Cheguei no dia 2 de janeiro e, em abril, já estávamos inaugurando. Hoje é uma alegria enorme ver a cidade abraçando essa ideia.”

Localizado na Rua Monsenhor Alderigi, nº 484, no bairro Country Club, o Setor 35 funciona em sistema semelhante ao de academias convencionais, com opções de diária, planos mensais e anuais. O espaço oferece todos os equipamentos necessários e conta com profissionais preparados para atender iniciantes e praticantes avançados.

O funcionamento acontece diariamente das 15h às 21h. Segundo Luiz, a proposta é simples: basta chegar e viver a experiência. “É só vir. Temos todos os profissionais, todos os equipamentos necessários e estamos preparados para receber qualquer pessoa. Quem quiser conhecer pode entrar na nossa página do Instagram, onde explicamos tudo certinho sobre diárias, planos e funcionamento. Mas o principal é vir sem medo, porque aqui todo mundo será muito bem recebido.”

PAULO VITOR DE CAMPOS

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