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Vereador Douglas Dofu volta a cobrar providências para a Praça das Mães

Data da Publicação:

24/04/2026

Poços de Caldas, MG – O vereador Douglas Souza (UNIÃO), conhecido como Dofu, apresentou um requerimento no Plenário da Câmara Municipal de Poços de Caldas em busca de soluções para problemas na Praça das Mães, na Zona Sul da cidade. O Pedido de Informações nº 1452/2026 retoma o tema, que já havia sido encaminhado ao Poder Executivo por meio de outro requerimento no ano anterior, e que vem sendo cobrado pelo parlamentar desde 2022.
Segundo o presidente da Casa Legislativa, em fiscalização e visita ao local, constatou-se que a Praça das Mães continua necessitando de manutenção, com mato alto em diversos pontos, principalmente na quadra de areia, além de acúmulo de lixo. Ainda de acordo com Dofu, outras situações recorrentes permanecem sem solução, como a presença de usuários de drogas, o que afasta moradores da utilização do espaço. “Esse espaço público, que é belíssimo, infelizmente está em condições precárias. Sabemos da situação financeira do município, mas fazemos um apelo ao Poder Executivo para a revitalização completa da praça, garantindo uma melhor destinação para a população do Conjunto Habitacional”, afirma o vereador. No documento, Dofu questiona quais ações foram realizadas na Praça das Mães após o requerimento nº 1664/2025 e como se justificam as condições atuais do local, como o mato alto, o lixo e a degradação da quadra. Também indaga sobre a realização de fiscalizações periódicas pela Secretaria de Serviços Públicos, a existência de relatórios e a frequência dessas ações. O requerimento solicita, ainda, um possível cronograma de limpeza, roçagem, recuperação da quadra e das grades, que se encontram comprometidas.
Por fim, o presidente da Casa questiona o Executivo sobre as providências relacionadas à segurança do local, incluindo possíveis melhorias na iluminação e o reforço no monitoramento da Praça das Mães, com rondas mais frequentes na área. Aprovado em Plenário, o requerimento foi encaminhado ao Executivo, que deve responder dentro do prazo regimental.

 

 

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