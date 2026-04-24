Estatal em apuros

Os números mais recentes dos Correios acendem um sinal de alerta que vai além de uma simples crise pontual. O rombo de R$ 8,5 bilhões em 2025 — mais que o triplo do prejuízo registrado no ano anterior — não apenas evidencia o agravamento da situação financeira da estatal, como consolida uma sequência preocupante de 14 trimestres consecutivos de resultados negativos. Trata-se de um quadro estrutural, que exige diagnóstico preciso e, sobretudo, decisões firmes.

A deterioração não está isolada. A queda de receitas revela mudanças profundas no modelo de negócios. A retração de mais de 11% no faturamento, puxada principalmente pela brusca redução no fluxo de encomendas internacionais, expõe a dependência de um segmento altamente sensível a alterações regulatórias. As novas regras de tributação sobre importações de baixo valor — que impactaram diretamente plataformas estrangeiras e o chamado “e-commerce internacional” — mudaram rotas comerciais e reduziram drasticamente o volume processado pela estatal.

Esse cenário escancara uma fragilidade: a dificuldade histórica dos Correios em se adaptar com agilidade às transformações do mercado logístico. Enquanto empresas privadas investem em tecnologia, rastreabilidade, eficiência operacional e novos modelos de entrega, a estatal ainda enfrenta entraves burocráticos, limitações de gestão e interferências políticas que comprometem sua competitividade.

A responsabilidade, evidentemente, não recai sobre um único governo. Mas é inegável que, desde 2023, a atual gestão federal ainda não conseguiu reverter a trajetória negativa.

Mais do que discutir culpados, o momento exige um debate maduro sobre o futuro dos Correios. A estatal cumpre um papel relevante na integração nacional, especialmente em regiões onde a iniciativa privada não chega com a mesma capilaridade.

O caso dos Correios não é apenas sobre números. É sobre modelo de Estado, eficiência pública e capacidade de adaptação. Persistir no atual caminho pode significar não apenas o enfraquecimento de uma instituição histórica, mas também a perda de relevância em um setor vital para a economia contemporânea.

A crise está posta. A resposta, agora, precisa estar à altura do desafio.