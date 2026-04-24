O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ofereceu denúncia contra o ex-secretário municipal de Turismo de Poços de Caldas, Arison Danziger Darroz Siqueira, por crimes apurados no Inquérito Policial nº 5018662-14.2025. A denúncia foi encaminhada à 1ª Vara Criminal da Comarca de Poços de Caldas, onde o caso passará pela análise do Poder Judiciário. O andamento do processo deverá definir o recebimento ou não da denúncia e os próximos desdobramentos envolvendo o ex-secretário. Arison confessou ser autor de um perfil na internet onde atacou pessoas públicas, entre elas jornalistas e políticos.

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Novas datas

Foram sancionadas as novas alterações no Calendário Comemorativo e de Eventos do município, ampliando datas oficiais de conscientização, homenagens e campanhas temáticas. Entre as inclusões estão o Dia Municipal da Liberdade de Imprensa, em 2 de junho, em homenagem ao jornalista Tim Lopes; o Dia Municipal do Corredor de Rua, em 8 de junho; e o Dia Municipal do Respeito ao Pedestre, em 10 de junho. Também foram acrescentadas novas semanas e campanhas ligadas à saúde, empreendedorismo, adoção, maternidade atípica, combate às queimadas, cultura gospel, esporte paralímpico e valorização da pessoa com deficiência.

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Vandalismo

Poços de Caldas continua enfrentando prejuízos causados por atos de vandalismo e furtos de fios e cabos. Nesta sexta-feira, empresas de internet voltaram a registrar problemas e tiveram grande trabalho para restabelecer os serviços, afetando diretamente dezenas de usuários que ficaram sem conexão durante boa parte do dia. A situação tem gerado reclamações frequentes e prejuízos tanto para moradores quanto para empresas. Diante da repetição dos casos, prestadoras de serviço cobram maior reforço na segurança e ações mais efetivas de fiscalização para coibir esse tipo de crime.

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Acolhimento

O prefeito Paulo Ney publicou nas redes sociais uma mensagem reforçando o compromisso da administração municipal com o atendimento às pessoas em situação de rua. Segundo ele, o objetivo vai além da assistência imediata, buscando oferecer acolhimento, dignidade, trabalho e oportunidades reais de recomeço. Na postagem, o prefeito afirmou que pessoas antes invisíveis socialmente hoje têm a chance de reconstruir suas histórias por meio de contratação e remuneração para prestação de serviços que beneficiam toda a população. Paulo Ney também destacou que acredita em uma política voltada para o cuidado com as pessoas, baseada na inclusão e na criação de oportunidades concretas para transformação de vidas.

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Vale das Antas

Foi sancionada a Lei nº 10.117, que consolida a denominação das vias públicas do loteamento Vale das Antas e oficializa os nomes das atuais ruas G e H. Entre as definições, a avenida A passa a se chamar Ozório Luiz Dias e a rua G recebe o nome de Antônia das Graças Pereira Franchi – Suzy. Já a rua H passa a ser denominada Venâncio Domingos Denadae. A medida também revoga a antiga Lei nº 3.513, de 1984 .

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Crédito

O Decreto nº 14.992 abriu crédito suplementar de R$ 817.850,00 para aquisição de equipamentos e material permanente na área da saúde. Os recursos serão remanejados de diversas dotações orçamentárias, incluindo serviços de tecnologia da informação, materiais de consumo e outros serviços de terceiros. A medida busca reforçar a estrutura da rede municipal de saúde .

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Minha Casa Minha Vida

A Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas divulgou o resultado da Chamada Pública para seleção de empresa responsável pelo credenciamento de proposta junto à Caixa Econômica Federal visando à construção de 64 unidades habitacionais verticais pelo programa Minha Casa Minha Vida. A vencedora foi a empresa Altho Empreendimentos e Construções Ltda .