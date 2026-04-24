O tempo em Poços de Caldas

Bom dia, Poços de Caldas –

Hoje, 24 de abril, a cidade amanheceu com céu parcialmente nublado sem previsão de chuvas. A manhã começou com 13ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 24ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno

de 71%.

Minas Gerais:

Para esta sexta-feira (24/4), a previsão é de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

A temperatura mínima prevista para Minas ao longo do dia é 7° C e a máxima de 34° C.