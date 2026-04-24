08:03 - Sexta-Feira, 24 de Abril de 2026

-

08:03 - Sexta-Feira, 24 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-pm-prende-dois-e-apreende-drogas-no-fosco-pardini-24-04-26

PM prende dois e apreende drogas no Fosco Pardini

Data da Publicação:

24/04/2026

Poços de Caldas (MG) – Após denúncia recebida por meio do telefone 190 informando sobre a prática de tráfico de entorpecentes nas proximidades da Rua Fosco Pardini, uma equipe do Tático Móvel da Polícia Militar realizou monitoramento no local e conseguiu prender dois suspeitos envolvidos com o crime.
Durante a ação policial, os militares localizaram e apreenderam uma grande quantidade de drogas, sendo 220 pedras de crack, 24 porções de cocaína, 33 buchas de maconha, além de três buchas maiores da mesma substância e dois tabletes de maconha. Também foram apreendidos R$ 2,25 em dinheiro.
Os dois autores foram detidos e encaminhados para as providências legais cabíveis.

Leia Também

foto-policial-civil-e-homenageado-em-andradas-24-04-26

Policial civil é homenageado em Andradas

24/04/2026

Andradas, MG – Na noite do dia 22 de abril de 2026, no município de Andradas, o policial civil Carlos Roberto dos Santos, mais conhecido entre os colegas como “Japão”,

foto-delegacia-regional-recebe-homenagem-da-camara-por-campanha-solidaria-24-04-26

Delegacia Regional recebe homenagem da Câmara por campanha solidária

24/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Delegacia Regional de Poços de Caldas recebe Votos de Congratulações da Câmara Municipal pela iniciativa da Campanha Todos por Juiz de Fora A Delegacia

foto-arte-memoria-e-emocao-marcam-a-i-mostra-do-ciadi-oeste-24-04-26

Arte, memória e emoção marcam a I Mostra do CIADI Oeste

24/04/2026

Poços de Caldas, MG – A I Mostra de Arte do CIADI Oeste – “Onde a Arte Floresce” foi um verdadeiro sucesso, reunindo idosos, familiares e equipe em uma manhã

foto-uso-da-inteligencia-artificial-avanca-entre-pequenos-negocios-mineiros-aponta-pesquisa-23-04-26

Uso da Inteligência Artificial avança entre pequenos negócios mineiros, aponta pesquisa

23/04/2026

Minas Gerais – Mais da metade (56%) dos empreendedores mineiros já utiliza a Inteligência Artificial (IA) em alguma área do negócio, conforme aponta pesquisa do Sebrae Minas. Apesar do avanço,

foto-entidades-de-pocos-de-caldas-podem-se-cadastrar-para-receber-generos-alimenticios-do-banco-de-alimentos-23-04-26

Entidades de Poços de Caldas podem se cadastrar para receber gêneros alimentícios do Banco de Alimentos

23/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, publicou o Edital de Chamamento Público nº 005/2026, que abre inscrições

foto-feira-de-adocao-na-alameda-pocos-convida-populacao-a-transformar-vidas-23-04-26

Feira de adoção na Alameda Poços convida população a transformar vidas

23/04/2026

Poços de Caldas, MG – Neste sábado (25), a Alameda Poços será palco de encontros especiais. Das 13h às 16h, a Prefeitura de Poços de Caldas realiza uma feira de

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco