PM prende dois e apreende drogas no Fosco Pardini

Poços de Caldas (MG) – Após denúncia recebida por meio do telefone 190 informando sobre a prática de tráfico de entorpecentes nas proximidades da Rua Fosco Pardini, uma equipe do Tático Móvel da Polícia Militar realizou monitoramento no local e conseguiu prender dois suspeitos envolvidos com o crime.

Durante a ação policial, os militares localizaram e apreenderam uma grande quantidade de drogas, sendo 220 pedras de crack, 24 porções de cocaína, 33 buchas de maconha, além de três buchas maiores da mesma substância e dois tabletes de maconha. Também foram apreendidos R$ 2,25 em dinheiro.

Os dois autores foram detidos e encaminhados para as providências legais cabíveis.