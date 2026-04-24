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Olimpíada dos Trabalhadores divulga tabela de competições

Data da Publicação:

24/04/2026

Poços de Caldas, MG – A primeira competição da 46ª Olimpíada dos Trabalhadores – Olimtra acontece no sábado (25). A modalidade que abre a programação é a natação, com provas no Country Club a partir das 14h, no masculino e no feminino.
Haverá 25 e 50 metros de nado livre, peito, costas, borboleta e também 4×25 nado livre.
A abertura oficial da olimpíada será no dia 1º de maio no Parque Municipal Antonio Molinari junto com a Festa do Trabalhador, quando haverá desfile das delegações das empresas e instituições inscritas, além da largada da corrida rústica.
Ainda no dia 1º, acontecem as primeiras partidas de futebol de campo no Ronaldão, Córrego Dantas e Bandolão.
Este ano, 54 empresas vão participar, recorde da história da Olimtra. Haverá competições ao longo de todo o mês de maio, em vários locais. Na edição de 2026, foram incluídos remo e levantamento terra. Entre as outras modalidades estão atletismo, basquete, beach tennis, bocha, ciclismo, dominó, futsal, futevôlei, golfe, handebol, judô, malha, mountain bike, peteca, tênis, truco, vôlei, vôlei de areia e xadrez. O secretário interino de Esportes, Israel Pereira, destaca a importância da olimpíada para a cidade. “Sâo 46 anos de Olimtra. É uma conquista da Secretaria Municipal de Esportes, que tá completando 50 anos. Representa uma conquista do esporte, com recorde de participação de empresas, em parceria com as demais secretarias da Prefeitura”, avalia.

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