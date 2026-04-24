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Futsal adulto da Caldense avança invicto e chega forte à próxima fase da Lidarp

Data da Publicação:

24/04/2026

Poços de Caldas, MG – A equipe adulta de futsal da Associação Atlética Caldense segue fazendo uma campanha sólida e convincente na Liga Desportiva do Alto Rio Pardo (Lidarp). Na noite da última quarta-feira (22), a Veterana conquistou mais uma vitória importante ao bater a equipe de Poço Fundo-MG por 2 a 1, garantindo a classificação e mantendo a invencibilidade na competição.
O confronto foi realizado no Ginásio Antônio Carlos da Cunha, em Varginha-MG, e contou com uma atuação consistente da Caldense, que soube equilibrar organização tática e qualidade técnica ao longo da partida. Os gols da vitória foram marcados por Cleiton Ribeiro, o Chuteirinha, e Carlos Eduardo.
Com um sistema de jogo bem definido, a Caldense demonstrou maturidade dentro de quadra, controlando o ritmo do jogo e sabendo reagir nos momentos de pressão do adversário. A equipe também se destacou pela intensidade na marcação e pelas transições rápidas, fatores que têm sido determinantes ao longo da campanha.
O técnico Rodrigo Andrade valorizou o desempenho coletivo e a evolução do time durante a fase classificatória: “Chegamos a esta 5ª rodada da Lidarp de forma invicta, o que mostra a consistência do nosso trabalho. Nosso time jogou com técnica e força tática. Temos muitos jogadores habilidosos, e isso fez com que chegássemos fortes para a próxima fase”, disse o professor.
Além dos resultados positivos, a campanha invicta reforça o entrosamento do elenco e a eficácia do planejamento da comissão técnica. A expectativa agora é manter o mesmo nível de desempenho nas fases decisivas, onde o grau de dificuldade aumenta e cada detalhe pode ser determinante. O próximo adversário da Veterana será o município de São João do Glória, dia 06 de maio, com horário e local a definir.
A Caldense entra na próxima etapa da Lidarp como uma das equipes a serem observadas, carregando confiança, bom momento e um grupo cada vez mais competitivo em busca do título.

O TIME – Carlos Eduardo Rego da Silva, Cleiton Ribeiro, Edson de Souza Teixeira, Elivelton Aparecido do Carmo, Fábio Gabriel Abrão de Faria, Guilherme Apolinário de Almeida, Guilherme Junio da Costa, Leandro Milani da Silva e Leonardo Custódio da Silva.

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